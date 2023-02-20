Мир 20 февраля 2023, 21:13 Минус зарплаты и плюс инфляция. Британцы попали в зависимость от продовольственных банков The Guardian: в Британии выросло число домохозяйств, зависящих от продовольственных банков Ismael Paramo / Unsplash

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Все больше жителей Великобритании жалуются на падение уровня жизни. В стране зафиксировали рекордное количество домохозяйств, попавших в зависимость от продовольственных банков — организаций, помогающих продуктами питания нуждающимся. В зоне риска оказались пенсионеры, учителя и представители других бюджетных профессий.

Британцы попали в продуктовую зависимость

Специалисты Независимой сети продовольственной помощи (Ifan) провели исследование, которое показало: почти 90% опрошенных пищевых банков отметили повышенный спрос в декабре прошлого года и январе 2023-го. Почти половина благотворительных организаций предупредила — если ситуация не изменится, и британцы продолжат обращаться за помощью, им придется либо ее урезать, либо вовсе закрываться.

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Компания Trussell Trust — крупнейший поставщик продовольственных банков Великобритании, еще в ноябре прогнозировала самую тяжелую зиму в истории, сообщила газета The Guardian. С апреля по сентябрь прошлого года волонтеры распределили 1,3 миллиона наборов с продуктами. Это на треть больше, чем годом ранее, и вполовину больше, чем до начала пандемии.

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Жить в Британии стало дороже

Аналитики Управления национальной статистики Великобритании выяснило, что несмотря на замедление инфляции в стране, «стоимость жизни» продолжает оставаться на непривычно высоком уровне. По информации ведомства, сейчас в королевстве продовольственная инфляция застыла на уровне 16,7%. Январские показатели и вовсе оказались ниже, чем прогнозировали ранее. Несмотря на это, ситуация остается тяжелой: цены на продукты растут, просто замедлили темпы, а подорожание газа сделало положение домохозяйств еще более незавидным.

По сравнению с прошлым годом, цена голубого топлива в Британии выросла на 130%. Еще в ноябре Управление по бюджетной ответственности опубликовало неутешительные прогнозы — чиновники предрекли падение доходов домохозяйств в 2023 году на 4,3%. Это самое большое падение за всю историю наблюдений с 1956 года. Журналисты отметили, что из-за высокой инфляции, подорожавших энергоносителей и падения зарплат в стране прокатились самые масштабные акции протеста за последние десятилетия. Митингующие врачи, учителя и другие жители королевства требуют от правительства решительных мер в связи со сложившейся ситуацией.

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Пенсионеры и семьи с детьми попали в кредитную кабалу

Одними из главных причин зависимости британцев от продовольственных банков стали санкции и вычеты на пособия, рассказали представители благотворительных организаций. На фоне повышения стоимости жизни и ухудшения ее условий многие сотрудники стали «выгорать» и терять интерес к происходящему, добавила Джудит Виккерс из компании Lifeshare.

«Совершенно ясно, что люди пытались пережить зиму в кредит и теперь накапливают долги, которые подтолкнут людей к краю», — рассказала координатор Ifan Сабина Гудвин.

Страна на краю катастрофы

Чаще всего за помощью в продовольственные банки обращаются пенсионеры, педагоги и работники сферы здравоохранения, уточнили авторы статьи. Представители некоторых профессий устраивают массовые акции протеста. По данным опросов, более половины жителей Британии поддержали в этом профсоюз медсестер, а также выразили поддержку железнодорожникам, ранее объявившим забастовку.

Очередную акцию запланировали британские врачи. Их объединения предупредили, что медики готовы остановить работу в марте на 72 часа, включая оказание неотложной помощи. Чтобы этого не допустить, правительству надо лишь решить вопрос с достойной оплатой труда.

Ранее премьер-министр королевства Риши Сунак предрек трудности в 2023 году. Несмотря на них, он пообещал оказывать помощь Украине, за что неоднократно подвергался критике со стороны жителей Британии.