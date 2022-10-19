Миллиардер Экман признал Крым российским: причины | 360°

Мир 19 октября 2022, 22:52 Миллиардер из США признал Крым российским. Это попытка сохранить деньги в быстро меняющемся мире Профессор Межевич: в штатах задумались о принадлежности Крыма из-за проблем в экономике unsplash

Читать 360tv в

Ряд миллионеров и политиков Европы и США начали говорить, что Крым является частью России. Политологи уверены, что такие заявления являются не более, чем попыткой западных элит спасти свое имущество.

Реклама

Этнические русские

Американский миллиардер Билл Экман поделился с миром мнением о территориальной принадлежности Крыма. У себя в Twitter американец заявил, что полуостров является частью России.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские», — написал он.

Источник фото: РИА «Новости»

Это, по мнению финансиста, и объяснило причину, по которой весь мир ничего не сделал, когда Россия в 2014 году присоединила полуостров. Кроме того, у себя в блоге американец обсудил с другими пользователями интернета предложенный предпринимателем Илоном Маском план по урегулированию конфликтной ситуации. Экман также заявил, что не видит смысла в возможном вступлении Украины в НАТО. Каждый день украинского кризиса, по его мнению, увеличивает риски для других государств. Единственным выходом из сложившейся ситуации финансист видит отказ Киева от Крыма.

Источник фото: РИА «Новости»

Несмотря на это, миллиардер подчеркнул, что считает необходимым продолжать оказывать помощь Украине, в частности — поставлять оружие. Экман признался, что в этом году и сам помог официальному Киеву: перевел на его поддержку несколько миллионов долларов.

Билл Экман — не первый, кто высказал подобное мнение об Украине. Ранее аналогичными мыслями в своем блоге поделился и глава Tesla Илон Маск. Миллиардер заявил о необходимости провести на территории Донбасса повторный референдум. Украина же, по его мнению, должна будет сохранять статус внеблокового государства.

Осторожный компромисс

Заявлениями подобного рода, западные элиты пытаются обмануть Россию, уверен доктор экономических наук, профессор и президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. России к такому вниманию со стороны США и Европы нужно относиться с философской точки зрения, добавил он.

«Они нас очень плохо знают и поэтому пытаются обмануть. К этому надо относиться философски. Их задача — сделать так, чтобы им было лучше, а наша — сделать так, чтобы хорошо было нам», — подчеркнул он.

В последнее время страны Запада начали менять риторику по отношению к России, напомнил Межевич. Мировая общественность решила выступить за осторожный компромисс, так как не готова «весело провести время на третьей мировой», добавил профессор.

«Одни интуитивно догадываются что это может быть связано для них с проблемами. Если бы можно было пройтись с огнем и мечом от Ленинграда до Камчатки, они бы сделали это весело и с огоньком. Но они понимают, что это невозможно, и неизбежно ищут пути компромисса», — отметил он.

Запад в большей мере видит компромисс за счет Москвы. В этом моменте главный вопрос остается за прочностью России и за тем, на сколько прочно страна готова держаться за позиции.

Рискну предположить, что судя по тому, что происходит, мы решили дать возможность Европе ощутить, что такое реальный неформальный конфликт с Россией «до конца» Николай Межевич профессор

Федеральный альтруизм

Независимый аналитик, политолог и экс-советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич уверен, что мотивация Запада довольно проста. Она заключается в экономических вопросах. Люди с серьезной позицией в экономике, у которых есть капиталы, имеют проекты на 10-20 лет вперед, объяснил он.

«Они понимают, если события на Украине будут продолжаться таким же образом, то все закончится третьей мировой, и никакие экономические проекты не состоятся. Их позиция не связана с федеральным альтруизмом. В значительной мере это — прагматизм», — добавил Станкевич.

Источник фото: РИА «Новости»

Эксперты уверены, что после разговоров о российской принадлежности Крыма аналогичный месседж может появиться и про Донбасс.

«Если есть угроза третьей мировой, надо быстрее договариваться. Вопрос о принадлежности тех или иных территорий, не та тема, ради которой стоит погубить все живое», — подчеркнул Станкевич.

Большая часть западных элит в неформальной обстановке заявит, что русские и украинцы — это один народ, отметил, в свою очередь, профессор Межевич.

«Они скажут: „Это ваше внутреннее выяснение отношений. Мы понимаем, что это американцы спровоцировали вас на жесткую реакцию“», — предположил он.

В конечном итоге западные бизнесмены и миллионеры, по мнению профессора, заявят о готовности «немного прессовать» Россию на международной арене. При этом они будут готовы пойти на то, чтобы Россия и Украина решали свои проблемы самостоятельно.

Это значит, сделать Украину сговорчивее. Надо понимать, что сегодня ее с точки зрения экономики нет. А Россия — есть. Если официальный Киев отключить от дотаций, то там через месяц все станет раком и развалится Николай Межевич профессор