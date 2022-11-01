Демократия на Украине. Почему Запад верит в этот миф? | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 12:23 Запад может верить в миф о демократии на Украине, если разделяет ее идеи этнического превосходства Публицист Новоселов: Запад поверил в миф о демократии на Украине РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал о трех вариантах развития событий, при которых представители западного сообщества поверили бы в миф о существовании демократии на Украине.

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Далее — прямая речь.

В предыдущих материалах мы говорили о «демократии» на Украине и «свободе» ее народа после переворота 2014 года.

Так почему же коллективный Запад продолжает свои мантры о свободе и демократии в этой стране и пытается выставить ее эталонной демократической страной? Неужели они не знают о проблемах на Украине, о внутреннем расколе, о бесчинствующих радикалах и поощрении ненависти к другим народам на государственном уровне?

Есть несколько возможных версий, которые могут это объяснить. Прежде всего, вполне вероятно, что они просто врут. Решения на Западе принимают люди, которых мало заботят такие вещи, как свобода и демократия.

Они используют эти слова, чтобы дурачить массовую аудиторию и манипулировать ею, чтобы получить поддержку любых сомнительных действий, причем применяют их совершенно непоследовательно. Прогрессивный демократический лидер сегодня может завтра превратиться в авторитарного тирана и убийцу своего народа. «Борцы за независимость» в одном случае становятся «сепаратистами» в другом.

С началом эпохи интернета многие ожидали, что на планете воцарится полная свобода слова. Однако в итоге произошло совершенно противоположное. Контроль над платформами СМИ и социальными сетями означает абсолютный контроль над общественным мнением. Что угодно можно сделать популярным трендом и точно так же сделать объектом всеобщей ненависти.

Поскольку западными социальными сетями пользуется более половины населения планеты, контроль над ними представляет собой инструмент невообразимой мощи. Разумеется, этот контроль проявляется и действует далеко не всегда. Разумеется, независимые игроки могут использовать эти СМИ для продвижения своих идей. Но если эти идеи не понравятся тем, кто контролирует социальные сети, идеи просто исчезнут. С этой задачей справятся такие методы, как «теневой бан», «отмена», кампания ненависти или простая блокировка.

Это один из наиболее вероятных источников мифа об украинской демократии, который столь широко популяризуется и продвигается на Западе, хотя Украина и близко не подошла к демократическим идеалам. Даже Россия в 1993 году, после расстрела парламента, была гораздо демократичнее. По крайней мере Борис Ельцин не запретил Коммунистическую партию и не дал волю неонацистам, как это сделали те, кто пришел к власти на Украине после переворота 2014 года.

Есть вероятность, что украинцы одурачили Запад и он слепо верит всем заявлениям украинских властей и принимает любые их утверждения как данное, даже если они противоречат логике и фактам. Западное общество искренне верит, что Россия — воплощение мирового зла и только от Украины зависит спасение мира. Конечно, такое возможно, но это означало бы, что лидеры и элиты Запада по интеллектуальному уровню сопоставимы с шестиклассниками. Маловероятно, что это так.

Есть еще одна возможность. На самом деле Украина действительно свободная и демократическая страна… для всех, кроме русскоязычного населения и тех, кто симпатизирует России или просто выступает за дружеские отношения с исторически братской страной.

Эти люди стали целью дискриминационных законов, эти люди стали мишенью неонацистского террора, их фактически превратили в заложников другой половины Украины. Запад вполне может считать Украину демократической, если разделяет ее идеи этнического превосходства и действительно считает русских «низшей расой».

РИА "Новости"

Разумеется, первый вариант наиболее вероятен. Запад действительно контролирует общественное мнение и мировые СМИ и может влиять на восприятие ситуации широкими массами. Однако в западных социальных сетях стала наблюдаться тревожная тенденция — призывы к насилию против русских начали открыто оправдывать, они превратились в норму.

Это первый шаг к тому, чтобы в русских перестали видеть людей. Тревогу вызывает то, что такие призывы и другие подобные высказывания не ограничиваются никакими правилами. Социальные сети открыто продвигают мнения и высказывания украинских радикалов и неонацистов, «верят им на слово» в отношении любых событий, связанных с Украиной. Эти люди еще не сверкают свастиками, но кто знает, как «западное общественное мнение» может измениться в ближайшие несколько месяцев?

Участники митинга против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах / РИА "Новости"

Разумеется, СМИ и соцсети влияют не на всех. Однако, как показывает пример Украины, агрессивное радикальное меньшинство, защищенное от преследования властей, может привлечь к себе множество последователей, при этом терроризируя ту часть населения, которая пытается ему противостоять. Кто знает, к чему призовут европейцев социальные сети в следующий раз.