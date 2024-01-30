Мир 30 января 2024, 17:13 МИД увидел угрозу для Европы в возвращении ядерного оружия США в Британию Рябков: Россия предупредила США о рисках возвращения ядерного оружия в Британию РИА «Новости»

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Возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию усилит эскалацию и угрозу странам Европы. Достичь цели устрашения России у стран Запада не получится. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что пока речь идет только о планах американского руководства вернуть свое ядерное оружие на территорию Великобритании через 15 лет. Рябков подчеркнул, что даже теоретическая возможность несет в себе значительные риски.

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«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — заявил представитель МИД.

Рябков добавил, что решение США и Великобритании укрепить собственную безопасность и напугать Россию таким способом не сработает. Это приведет только к росту общей эскалации и повышению угроз для стран Европы.

Работа «на устрашение» не сработает

Такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, а также не станут устрашением для Москвы, подчеркнул замглавы МИД. Он также отметил, что размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе.

«Несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен», — указал Рябков.

Дипломат добавил, что никаких прямых сигналов от руководителей двух стран Россия не ждет, так как у нее достаточно возможностей получать информацию по другим каналам и делать выводы для формирования своей внешней политики.

Действующей главной целью Рябков назвал попытку остановить НАТО во главе с США от дальнейшей эскалации, пока не стало слишком поздно.

О планах Пентагона вернуть на территорию Великобритании ядерное оружие из-за «нарастающей угрозы» со стороны России сообщила газета The Telegraph. По данным журналистов, боеголовки разместят на военной авиабазе Лейкенхит.