30 января 2024, 17:13
МИД увидел угрозу для Европы в возвращении ядерного оружия США в Британию
Рябков: Россия предупредила США о рисках возвращения ядерного оружия в Британию
Возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию усилит эскалацию и угрозу странам Европы. Достичь цели устрашения России у стран Запада не получится. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что пока речь идет только о планах американского руководства вернуть свое ядерное оружие на территорию Великобритании через 15 лет. Рябков подчеркнул, что даже теоретическая возможность несет в себе значительные риски.
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«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — заявил представитель МИД.
Рябков добавил, что решение США и Великобритании укрепить собственную безопасность и напугать Россию таким способом не сработает. Это приведет только к росту общей эскалации и повышению угроз для стран Европы.
Работа «на устрашение» не сработает
Такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, а также не станут устрашением для Москвы, подчеркнул замглавы МИД. Он также отметил, что размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе.
«Несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен», — указал Рябков.
Дипломат добавил, что никаких прямых сигналов от руководителей двух стран Россия не ждет, так как у нее достаточно возможностей получать информацию по другим каналам и делать выводы для формирования своей внешней политики.
Действующей главной целью Рябков назвал попытку остановить НАТО во главе с США от дальнейшей эскалации, пока не стало слишком поздно.
О планах Пентагона вернуть на территорию Великобритании ядерное оружие из-за «нарастающей угрозы» со стороны России сообщила газета The Telegraph. По данным журналистов, боеголовки разместят на военной авиабазе Лейкенхит.
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