Мир 21 августа 2023, 15:32 Между разрухой и фашизмом. Мигранты и беженцы могут стать поводом для смены правительства ФРГ Политолог Рар заявил, что многие немцы разочарованы политикой правящей коалиции РИА «Новости»

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Немцы устали от разгула преступности, которая выросла из-за огромного количества мигрантов и беженцев. Все больше голосов избирателей получает оппозиционная партия, которая прямо говорит о проблемах в стране и предлагает жесткие, но действенные решения для выхода из кризиса.

Немцы выбирают оппозицию

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» с небывалой скоростью зарабатывает политические очки в ФРГ, пишет Politico. Немецкие СМИ называют новую политическую силу антииммигрантской, фашистской и даже пророссийской.

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Однако именно «АдГ» простые немцы все чаще отдают свои голоса. Аналитики уверены, что не последнюю роль в популярности партии сыграли и постоянные распри в правящей коалиции. С конца 2021 года ее участники «вцеплялись друг другу в глотки» по всем вопросам — от климатической политики до субсидий на детей.

Сегодняшняя экономика Германии далека от хорошей формы, при этом все ресурсы направлены на поддержку Украины, а пропаганда тиражирует теории заговоров. Одновременно с этим в стране растет количество беженцев и нелегальных мигрантов.

Мигранты как бич Германии

Главным фактором, сделавшим популярной партию «Альтернатива для Германии», стал резкий всплеск нелегальной иммиграции: на границе с Польшей она выросла более чем на 140%, заявила немецкая ежедневная газета Bild.

Только в этом году полиция арестовала около 43 тысячи человек, пытавшихся нелегально въехать в Германию. Это более чем на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом член Бундесрата Германии Михаэль Штюбген откровенно заявил «Берлинской газете», что власти потеряли контроль над нелегальной миграцией.

На этом фоне в стране резко выросло количество преступлений, особенно изнасилований. Согласно полицейским отчетам, в прошлом году иностранцы составляли 16% населения Германии, и треть из них стали подозреваемыми. Статистика этого года пока не подоспела, однако новости не вселяют надежду.

Так, например, нынешнем летом в берлинских парках Герлицер и Шлахтензее произошли групповые изнасилования немок, писал новостной сайт RBB24. Преступниками стали гости страны, причем в одном случае парням было от 14 до 19 лет. Некоторые насильники также не забыли ограбить своих жертв.

Партия с независимым голосом

Немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в разговоре с «360» отметил, что проблема мигрантов стала одной из самых острых в Германии за последнее время. Однако местные СМИ предпочитают не трогать этот вопрос.

Еще 10 лет назад в стране практически не было мигрантов. Немцы приезжали в Париж, Лондон, Брюсселе и удивлялись, что там улицах одни иностранцы: беженцы, представители африканских и арабских стран. Но сегодня немецкие города выглядят так же. Александр Рар

По словам эксперта, очень многих немцев все больше раздражает массовый наплыв таких приезжих. Они не работают, но получают пособия от государства. Это становится главной причиной, почему многие жители ФРГ идут голосовать за «Альтернативу для Германии».

«Альтернатива для Германии» стала магнитом для всех недовольных жителей ФРГ. Этот «протестный электорат» настолько разочарован политикой нынешней правящей коалиции — социал-демократов, «зеленых» и либералов, что готов проголосовать за единственную оппозиционную партию в стране. Александр Рар

Эксперт уточнил, что все остальные партии Германии — системные. Они договариваются между собой, у них один курс, одна точка зрения, в том числе и на «зеленую сделку», политику в отношении России, США и по другим вопросам.

В «Альтернативе для Германии» есть разные мнения, внутренняя оппозиция и варианты альтернатив нынешнему курсу страны. Неудивительно, что партия становится все более и более привлекательной для жителей Германии.

Кто такой Бьорн Хеке

Бьорн Хеке — один из лидеров партии, уроженец Тюрингии из простой семьи: отец был учителем, мать работала медсестрой. После начальной школы и гимназии будущий политик отслужил в армии, а затем отправился изучать право. Однако в итоге получил степень магистра гуманитарных наук.

Сейчас Хеке 51 год, у них с женой четверо детей. Аналитики считают политика марафонцем, у которого достаточно уверенности в своих силах, чтобы играть в долгую, не ожидая мгновенного результата. При этом он не стесняется дружить с неонацистскими боевиками и отрицателями Холокоста.

Политик не раз откровенно заявлял, что его цель — избавиться от 99% иммигрантов. Он обещал создать собственную пограничную охрану на случай, если федеральное правительство не сможет обеспечить депортацию всех тех, кто должен был покинуть страну.

Хеке нередко цитирует апологетов Третьего рейха, и нынешним летом немецкая прокуратура обвинила его в использовании лозунга штурмовых отрядов НСДАП — Alles für Deutschland («Все для Германии»), писало РИА «Новости».

Юристы особенно подчеркнули, что политик знал о происхождении и значении этого лозунга. Удивительно, что расхожий лозунг «Україна понад усе» («Украина прежде всего») не вызывает у немецких властей никаких ассоциаций.