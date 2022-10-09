Белоруссия ждет поставок вооружения: готовится ли она к войне | 360°

Мир 09 октября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Между агрессивной Польшей и Украиной. Белоруссия готовится не нападать, а обороняться Военный обозреватель Литовкин: для белорусской армии естественно готовиться к войне РИА «Новости»

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Минобороны Белоруссии сообщило, что в войска страны скоро поступят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400. Также оборонное ведомство заявило, что при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных. Эксперты рассказали «360», значит ли все это, что Белоруссия собирается воевать.

В последнюю неделю в Сети то и дело появляются громкие заголовки вроде «Лукашенко готовится к войне». В недавнем выступлении президент Белоруссии признался, что готовится к войне с тех самых пор, как занял президентское кресло.

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«Недавно один мерзавец выступал под титрами „Лукашенко готовится к войне“. Абсолютно точно: сколько я служу президентом, столько готовлюсь. <…> Не я придумал: если хочешь мира, готовься к войне», — пояснил тогда Лукашенко.

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РИА «Новости»

Он подчеркнул, что в последнее время «в Белоруссии говорить не о чем, повестки дня нет», поэтому «начинают хвататься за разного рода поводы».

После того как Россия объявила частичную мобилизацию, пошли разговоры о том, что следом это сделает Белоруссия. Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что стране нет необходимости объявлять мобилизацию — войны на ее территории нет. Однако не стал скрывать, что Белоруссия модернизирует свои вооруженные силы, приспосабливая к складывающейся обстановке, и «извлекает уроки из войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете», начиная с «Бури в пустыне» и заканчивая спецоперацией на Украине.

Что касается нашего участия в спецоперации, мы участвуем там, мы это не прячем, но мы никого не убиваем, никуда не посылаем своих военных, не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию Белоруссии и нанесения удара по Белоруссии под прикрытием СВО со стороны Польши, Литвы и Латвии Александр Лукашенко президент Белоруссии

Выступление состоялось 4 октября. Могло ли с тех пор что-то измениться в позиции Белоруссии?

Эксперты, с которыми побеседовал «360», так не думают. Воевать либо готовиться к вооруженному конфликту — два естественных состояния любой армии, пояснил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ожидание нового вооружения и разговоры о возможной мобилизации еще не означают, что Белоруссия готовится к решительным действиям. Скорее уж ей следует быть готовой обороняться.

Он напомнил, что Белоруссия входит в состав организации Договора о коллективной безопасности вместе с Россией, Арменией, Дагестаном, Киргизией и Казахстаном. Кроме того, у Белоруссии и России есть отдельный договор о взаимопомощи в военной области — об объединенной системе ПВО. С учетом того, что С-400 Белоруссия ждет именно от России, поставляя эти ЗРК, «мы вносим вклад в укрепление безопасности нашего общего воздушного пространства», заметил обозреватель.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также считает, что упомянутые Белоруссией 500 тысяч военнослужащих — ее ресурс по мобилизации в случае нападения, «например, со стороны Польши или Литвы».

«В спецоперации Белоруссия участвовать со своими войсками не станет», — подчеркнул Коротченко.

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