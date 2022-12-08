Эксклюзив 08 декабря 2022, 13:24 Меркель сдала всех с потрохами. Теперь Запад не скрывает, как обманывал Россию Голос «Мордора»: своими откровениями о Минских соглашениях Меркель сдала всех с потрохами РИА «Новости»

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что истинной целью Минских соглашений 2014 года была попытка «дать Украине время». По ее мнению, тогда НАТО вряд ли мог сделать для поддержки киевского режима столько же, сколько делает сегодня. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» рассказал, как стоит воспринимать подобные заявления экс-канцлерин.

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Далее — прямая речь.

Я вот считаю, что последние откровения фрау Меркель дорогого стоят. Дамочка сдала всех авторов нынешнего конфликта на Украине с потрохами, в том числе саму себя: «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина — 2014/2015 — это не Украина сегодня».

Открытым текстом заявлено, что коллективный Запад готовил Украину к войне с Россией и не собирался заставлять ее выполнять Минские соглашения. По сути дела, Россию в очередной раз обманули. Точно так же, как обманули с тем, что не будет расширения НАТО, с договором по ПРО и ракетами малой и средней дальности.

РИА «Новости»

Забавно, что в своих предыдущих речах Ангела все-таки немного стеснялась, говорила, что хотела мира и прилагала к его достижению «немыслимые усилия». Но стесняться она, похоже, перестала. И это очень хорошо.

Прекрасно, что сейчас этого обмана никто не скрывает. Видимо, фрау Меркель на самом деле считает, что входит в некий клуб избранных господ, хозяев мира и ей позволено абсолютно все. Ну, обманула и обманула, что тут такого? В первый раз, что ли? И вот эти ребята еще смеют говорить о неких «правилах».

Есть лишь одно правило — отсутствие всяких правил для избранных и безоговорочное подчинение всех остальных. И ведь какое-то время это работало. А если кто-то был против, можно было принести туда свободу и демократию. Либо в виде «цветной революции», либо в виде американских морпехов.

Еще это признание Меркель говорит о том, что Украину готовили к этой роли с самого первого дня ее «независимости». Готовили тщательно и продуманно. И майданы были не случайными выступлениями недовольных людей, отнюдь.

Первый Майдан оказался фальстартом, зато второй был самой настоящей спецоперацией, достойной учебников. Спецоперацией, которую проводили с привлечением всех имеющихся методов, в том числе дипломатических.

РИА «Новости»

Мне интересно сейчас, а остались еще поклонники фрау Меркель? Ведь их много было — среди политологов, говорящих голов на ТВ, тех, которые скучали по старушке. Мол, она ого-го была, «Северный поток — 2» поддерживала. Не то что этот Шольц.

Надеюсь, кто-то прозреет хоть сейчас, хотя уже поздно, потому Меркель, по сути, пенсионерка. Но как очередной урок — было бы полезно. Хотя… Сколько уже уроков было, а вот многие до сих пор не выучены.