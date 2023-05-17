Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять миссию лидеров африканских стран по урегулированию кризиса в своей стране. Но это не шаг в сторону мира, а скорее меркантильный интерес, чтобы не обидеть своих коллег из Африки. Ведь британцы и американцы через Украину намерены использовать континент. Говорить о примирении с киевским режимом пока рано. Как показали Минские соглашения и не только, властям страны нельзя доверять.

Уже во вторник, 16 мая, глава Южно-Африканской Республики сообщил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский выразили готовность принять миссию лидеров африканских стран по урегулированию кризиса . Рамафоса пояснил, что обсудил вопрос с главами обоих государств не только от лица ЮАР, но и Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Путин и Зеленский согласились принять миссию стран Африки в Москве и Киеве. Рамафоса добавил, что он уже договорился с Путиным и Зеленским о начале подготовки к переговорам с африканскими лидерами.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал высказанное лидером ЮАР Сирилом Рамафосой предложение об участии глав стран Африки в обсуждении мирного решения украинского конфликта. Также на переговорах стороны обсудили подготовку к саммитам «Россия — Африка» и БРИКС в Йоханнесбурге.

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Юрий Самонкин, председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза от России ООН.

Далее — его прямая речь.

Новый игрок на политическом поле

Во-первых, если Африка сейчас таким жестом показывает, что она заинтересована встраиваться в новый глобальный миропорядок, то есть участвовать в строительстве многополярного мироустройства, это говорит о желании многих африканских лидеров и африканских инвесторов углублять свое экономическое и политическое сотрудничество с такими направлениями деятельности, как БРИКС и ШОС, например. То есть Африка в ближайшее время будет тоже играть очень значительную и сильную роль, потому что она прекрасно понимает, что, уйдя от западной колониальной зависимости и начиная сотрудничать с крупными игроками, такими, как Российская Федерация и Китай, она гарантирует себе развитие просубъектности в рамках создания отдельно взятой конкурентной зоны.

И, конечно, здесь речь идет о системе безопасности, потому что африканскому региону также невыгодно, чтобы судьба Ближнего Востока их постигла. То, что случилось в Сирии, в Ливии, чтобы Африка была разрознена и, собственно, уничтожала друг друга. На это как раз тоже ориентированы западные силы, которые видят в Африке лишь дотационный регион, а не центр силы, который надо развивать.

РИА «Новости»

Уважение к спецоперации

Поэтому, конечно, видя, какие проблемы происходят в Европе и Азии, конечно же, Африка достаточно уважительно относится к формату специальной военной операции России. Она прекрасно понимает нашу причинно-следственную связь этой специальной военной операции, прекрасно понимает проблематику расширения НАТО, что такое неонацизм. То есть, по сути дела, российский МИД, российская пресс-служба Кремля регулярно информируют африканских партнеров о ходе и причинно-следственной связи. Я так думаю, что наши новости жители Африки так или иначе мониторят.

К тому же очень много у них представителей сейчас приезжают в Россию и участвуют в различного рода деловых мероприятиях. Поэтому движение Африки к мирным переговорам — это как раз та дружелюбная тенденция, которая, собственно, началась с Китая, когда страны такого глобального значения устают от этого непонятного противостояния и призывают мир не переходить красные линии, чтобы международная обстановка стабилизировалась.

Вот примерно тоже самое, что сейчас говорит, например, оппозиционная платформа Германии или говорит «Национальный фронт» Мари Люпен во Франции. Это адекватные политики, адекватные люди, которые хотят просто существовать в многополярном мире без войн, конфликтов, и чтобы международное право все-таки работало, потому что оно было создано после самой чудовищной кровопролитной войны в истории человечества — Второй мировой войны.

Все дело в выгоде

Российская Федерация, на мой взгляд, готова рассмотреть африканские инициативы, африканскую резолюцию, как и китайскую резолюцию, потому что Китай очень много предлагал полезных пунктов в области атомной безопасности, [в частности] предотвращение постоянных обстрелов Запорожской АЭС, которые идут по Энергодару. Они как раз создают опасность, как и создают опасность поставки киевскому режиму оружия с ядерной начинкой, ураном и орудия массового поражения, которые имеются в резерве НАТО. Это прекрасно понимает Китай и это, слава богу, прекрасно понимает африканский регион. Россия к этому готова.

Готовность Украины… Мне кажется, здесь служит какой-то меркантильный интерес или способность не обидеть своих африканских коллег. Все-таки Украина является проводником западных политических интересов, а Африка не выбивается из цикла интересов стран Запада. То есть и Британия, и США, и Франция также намерены использовать Африку и, может быть, через Украину они подают сигнал о той готовности, что дескать «мы ваши инициативы тоже услышали».

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Киеву не стоит доверять

Как показывает практика последних лет, начиная с Минских соглашений, заканчивая различными переговорами в Турции, киевскому режиму не стоит доверять, потому что этот режим искусственно выращивали не для мирных инициатив или для создания какой-то процветающей конкурентноспособной Украины, которая бы сотрудничала и с Таможенным союзом, и с Европейским союзом и была бы мостиком между разными полюсами и имела бы нейтральный статус. А для специальной провокации войны против России.

То есть вот эта нейтральность Украины пошла в сторону Запада в лице радикального неонацизма и радикальной агрессии, от которых сейчас страдают не только жители бывших регионов Украины, но и регионы Российской Федерации, приближенные к украинской границе: Воронежская, Брянская, Курская и так далее области.

Поэтому в данной ситуации говорить о примирении с киевским режимом рано. Если они гипотетически попробуют пойти на шаг переговоров и сбросить диктатора Зеленского или пойти на какие-то кулуарные переговоры, мы можем их выслушать, но при гарантии исключительно российских условий. Потому что Российская Федерация внесла огромный вклад в стабилизацию системы безопасности. Это практически идет вторая сирийская кампания. Только здесь неонацизм, а там был терроризм. Поэтому мы готовы.

Я очень сомневаюсь, что киевский режим сейчас договороспособен и перспективен и пойдет на какие-либо уступки. В этом отношении мне кажется, что африканские инициативы они будут воспринимать как инициативы китайские. Скажут: «Спасибо, да, мы вас выслушаем, обязательно свяжемся с Москвой, организуем встречу на нейтральной площадке». Но этим все разговоры закончатся, потому что решение принимает Вашингтон, а не президент и не его администрация — это лишь марионетки западной системы.