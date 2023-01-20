Эксклюзив 20 января 2023, 22:26 Между Россией и Западом. На международной арене Грузия всегда выберет меньшее из зол Писатель Тарасов: на Грузию давят западные страны Unsplash

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против восстановления авиасообщения с Россией. Более того, она призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране. Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», шеф-редактор Восточной редакции ИА Regnum, писатель Станислав Тарасов рассказал «360» о нелегком положении Грузии в современной системе международных отношений и объяснил, почему Тбилиси старается сейчас угодить «и нашим, и вашим».

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Далее — его прямая речь.

Грузинам хватает проблем

На Грузию сейчас оказывают очень серьезное давление на фоне обострения ситуации на Украине и переговоров на авиабазе Рамштайн. Грузинское правительство просто не может так рисковать, чтобы вдруг заявить, что возобновляет авиасообщение с Россией. К тому же пока что не открылся туристический сезон. Я думаю, что позже они к этому вопросу еще вернутся.

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Сейчас грузинам хватает и того, что им и так постоянно ставят в вину. А это, я напомню, отказ присоединиться к антироссийским санкциям, нежелание поставлять Киеву оружие — например, ЗРК «Бук». Кроме того, наблюдается рост товарооборота между Россией и Грузией. Грузию всячески стараются спровоцировать, чтобы вызвать подозрения со стороны России.

РИА «Новости»

Поэтому Грузия пытается вести разумную политику регионального типа. Она балансирует между Россией и Западом. И когда на нее оказывают огромное давление, просто выбирает меньшее из двух зол. Да, пока нет авиасообщения, но россияне же все равно попадают в Грузию окольными путями — через Ереван, Баку.

Мир меняется

Кстати, многие еще будут возвращаться — все-таки все по разным причинам уезжали. Тем более что Москва осторожно пока себя ведет по отношению к таким лицам. Хотя, конечно, и есть в России призывы радикального характера — расценивать их как дезертиров и так далее.

Да, наверняка там есть люди, которые бежали по политическим причинам. Но ведь много и тех, кто уехал по экономическим причинам, айтишники, например. Тут я бы поостерегся от каких-то категорических заявлений и рассуждений.

Сейчас у меня складывается такое впечатление, что особенных объективных причин для обострения российско-грузинских отношений не просматривается. Руководство «Грузинской мечты» (правящая политическая партия Грузии — прим. ред.), конечно, не пророссийски настроено, но и не совсем прозападно.

Они уже начинают понимать, что мир меняется. Грузины хорошо ориентируются в ситуации. Они на самом деле не видят перспективу урегулирования украинского кризиса по западному сценарию, но при этом стараются избежать «подводных течений». Отсюда и такое поведение президента Грузии по вопросу авиасообщения между нашими странами.