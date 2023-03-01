Эксклюзив 01 марта 2023, 13:41 Русофобия, ЛГБТ-повестка и мечты о славянских рабах. Во что превратилась Прибалтика Эксперт по Прибалтике Авва сообщил об активном распространении идей ЛГБТ в регионе РИА «Новости»

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Страны Прибалтики из консервативных советских республик превратились в государства, в которых развиты идеи русофобии и поклонения ЛГБТ-повестке. Местное население, особенно русскоязычное, находится в ужасе, однако опасается выходить на массовые протесты из-за страха подпасть под репрессии, сообщил латвийский журналист Вадим Авва.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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ЛГБТ – это норма, или Как не стать белой вороной среди своих

ЛГБТ-литература в Прибалтике распространяется достаточно системно. Родители в большинстве протестуют, сказывается дореволюционная и советская консервативная закваска, до конца не изжитая.

Этот нарратив силовым образом искусственно продавливается, существуют гей-парады, радужные флаги вывешивает мэрия Риги. Если ты хочешь быть у власти, то должен разделять ЛГБТ-повестку.

Некоторые стараются избегать этой темы и не акцентировать на ней внимание. Есть целая партия «Прогрессивные». До недавнего времени она входила в правящую коалицию в Риге, которая активно выступала за ценности ЛГБТ.

СМИ находятся под колпаком, а недовольным заткнут рты

Жители Латвии не хотят поддерживать направление правительства, однако хитрая система выборов и доступ к возможности подсчета голосов дает правящей верхушке продавливать свои идеи.

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Владельцы крупных СМИ глубоко интегрированы в латышскую элиту и не пикнут. Так эта система работает. Ты контролируешь медиа и выборы, а дальше играешь в игру под названием демократия, где побеждают те, кто тебе нужен.

Протестные настроения в обществе есть, но латыши не пойдут на протест. Тем более в Прибалтике находится значительный контингент сил НАТО — в случае чего его развернут для подавления беспорядков.

Для меня Прибалтика — слабовольная, мещанская и трусливая. Потенциала для протеста не вижу.

Еще есть система репрессий, когда любой потенциальный лидер выдавливается из страны. Говорить о протесте наивно. Это молчаливое большинство, которое с одинаковым азартом будет жить при любой власти.

Безвольность серой массы породила чудовище

Часть латышской элиты приобрела оголтелый реваншистский характер. Это люди, мечтающие о славянских рабах. Они мечтают, чтобы США победили. Думают, что смогут войти в Россию и нарезать себе наделов из Псковской и Ленинградской областей.

Хотят накупить особняков в Москве и взять к себе в служение русских, лишив их права разговаривать на родном языке. Вот такие безумные настроения у этих людей есть. Именно они сегодня навязывают нарратив, что все русское — преступно.

Люди в Латвии в ужасе, но у них нет силы воли, чтобы тушить свой собственный горящий дом.

Эти режимы опираются исключительно на американскую силу. Они убивают свое население — прежде всего русское.

Преступную кодлу можно лишь выжечь огнем

Латышская власть сегодня, как и украинская, эстонская или литовская, — это абсолютно преступная колониальная кодла которая убивает государство и нацию.

Просто преобразовать или люстрировать ее невозможно. Только вырвать — как позвоночник. Иначе эти коричневые ростки все время будут воспроизводить агрессию в том или ином виде.