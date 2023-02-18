Председатель Рады Руслан Стефанчук сообщил, что уже летом этого года Украина получит приглашение в НАТО и начнет свой путь в альянс. Заявления о том, что страна присоединится к блоку, звучат в Киеве много лет. Правда, никаких реальных подвижек в этом направлении нет. Верить украинским политикам стоит вряд ли: они не самостоятельны и привыкли приукрашивать реальность.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Политолог Сергей Марков: украинским политикам нельзя верить никогда

Независимых украинских властей не существует — это марионетки США. Принятие Украины в НАТО означает начало войны между альянсом и Россией, поэтому даже зависимые от американцев страны — участницы альянса могут поднять бунт, поскольку не хотят вступать в это противостояние.

Более того, руководство США тоже побаивается возможности сползания существующей прокси-войны в более полноценную, с использованием ядерного оружия. Поэтому, думаю, что вступления Украины в НАТО не будет. Никогда.

Киевским политикам вообще не надо верить. Они лгут всегда. Также нужно помнить о том, что принятие той или иной страны в НАТО требуется, чтобы поставить ее под контроль.

Но Украина уже находится под полным контролем, причем значительно более жестким, чем любая страна альянса. По сути дела, Украина является оккупированной страной без независимого правительства, поэтому в их членстве в НАТО вообще нет необходимости.

Но есть другая — вдохновить население Украины на самоубийство, на максимальные жертвы. Для этого надо максимально много говорить о вступлении в НАТО. Более того, для этого нужны какие-то промежуточные действия.

Это как в ситуации, когда какой-то человек решил соблазнить девушку. Он обещает ей брак, зная, что в этот брак не вступит. Тем не менее он ей может и якобы обручальное кольцо купить, все сделает, но обещания о браке останутся обещаниями. Вот эта модель представляет план по вступлению Украины в НАТО. Как, к слову, и план по членству Турции в ЕС. Он может занять и 50 лет.

Подчеркну: Украина не вступит в НАТО никогда. Но украинские политики будут обещать это своему народу, будут лгать людям, чтобы вести их на убой.