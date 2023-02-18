18 февраля 2023, 19:41
Мечтать не вредно, а лгать — да. Украина собралась в НАТО летом
Политолог Марков: власти Украины будут твердить о НАТО, ведя свой народ на убой
Председатель Рады Руслан Стефанчук сообщил, что уже летом этого года Украина получит приглашение в НАТО и начнет свой путь в альянс. Заявления о том, что страна присоединится к блоку, звучат в Киеве много лет. Правда, никаких реальных подвижек в этом направлении нет. Верить украинским политикам стоит вряд ли: они не самостоятельны и привыкли приукрашивать реальность.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Политолог Сергей Марков: украинским политикам нельзя верить никогда
Независимых украинских властей не существует — это марионетки США. Принятие Украины в НАТО означает начало войны между альянсом и Россией, поэтому даже зависимые от американцев страны — участницы альянса могут поднять бунт, поскольку не хотят вступать в это противостояние.
Более того, руководство США тоже побаивается возможности сползания существующей прокси-войны в более полноценную, с использованием ядерного оружия. Поэтому, думаю, что вступления Украины в НАТО не будет. Никогда.
Киевским политикам вообще не надо верить. Они лгут всегда. Также нужно помнить о том, что принятие той или иной страны в НАТО требуется, чтобы поставить ее под контроль.
Но Украина уже находится под полным контролем, причем значительно более жестким, чем любая страна альянса. По сути дела, Украина является оккупированной страной без независимого правительства, поэтому в их членстве в НАТО вообще нет необходимости.
Но есть другая — вдохновить население Украины на самоубийство, на максимальные жертвы. Для этого надо максимально много говорить о вступлении в НАТО. Более того, для этого нужны какие-то промежуточные действия.
Это как в ситуации, когда какой-то человек решил соблазнить девушку. Он обещает ей брак, зная, что в этот брак не вступит. Тем не менее он ей может и якобы обручальное кольцо купить, все сделает, но обещания о браке останутся обещаниями. Вот эта модель представляет план по вступлению Украины в НАТО. Как, к слову, и план по членству Турции в ЕС. Он может занять и 50 лет.
Подчеркну: Украина не вступит в НАТО никогда. Но украинские политики будут обещать это своему народу, будут лгать людям, чтобы вести их на убой.
Политолог Юрий Светов: пусть мечтают, то же самое делают Грузия и Молдавия
Во-первых, вопрос, кого принимать или не принимать в НАТО, лежит в компетенции не Эммануэля Макрона (в конце декабря 2022 года президент Франции высказался против вступления Украины в альянс — прим. ред.), а президента Соединенных Штатов. Именно американцы решают, кто вступает, а кто — нет.
НАТО — это коллективная организация. Поэтому вступление даже Финляндии и Швеции, которые, казалось бы, давно сотрудничают с блоком, и то затягивается из-за особой позиции отдельных участников.
Поэтому господин спикер [Руслан Стефанчук] может сколько угодно высказывать свои соображения, но голосовать будут представители 30 стран. Пока 30, а там, может быть, и 32. То, что за Украину с легкостью проголосуют и примут, их власти могут даже не рассчитывать.
Хотя здесь надо учесть ошибочное мнение. Всегда считалось, что в НАТО не принимают государства, у которых есть пограничные конфликты, но это не так. В состав альянса, напомню, входит Греция, у которой есть пограничные конфликты с Турцией. То есть это правило не всегда может соблюдаться. Но тем не менее для приема даже формально должны дать согласие 30 государств.
Представить, что участники альянса единогласно выступят за то, чтобы получить в составе НАТО конфликтную страну, на территории которой происходит специальная военная операция, страну, которая мало что даст в плане укрепления обороноспособности блока, а, наоборот, будет потреблять его ресурсы, — это из области фантазии украинской власти. Точно так же они полагают, что вот-вот станут членами ЕС.
Такие заявление ориентированы на украинцев — этакие ритуальные заклинания внутри страны. То же самое делает Грузия, власти которой говорят: «Мы выполняем мечту народа, идем в ЕС и НАТО». Это же говорит Молдавия: недавно их госпожа президент заявляла, что «наша мечта — быть в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе». Ну, мечтайте.
Тут не вопрос симпатий к России. Просто, помогая Украине, западные страны тратят собственные арсеналы, им нужны деньги на возмещение. Поэтому с их стороны здесь чистый прагматизм. И не будь нажима США, военная помощь для ВСУ не продолжалась бы столько времени.
Евросоюз
НАТО
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