Эксклюзив 09 июня 2023, 19:55 Мазепа в Киево-Печерской лавре? Какие «герои» — таков и путь Писатель Беседин: неслучайно именно Мазепу первым втискивают в оскверненную лавру в Киеве РИА «Новости»

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Украинский Минкульт сообщил, что в Киево-Печерской лавре 11 июня впервые отслужат панихиду по гетману Ивану Мазепе. Таким образом будут возрождать традицию «чествования выдающихся фигур национальной истории», заявили в ведомстве. Русская православная церковь предала Мазепу анафеме за предательство императора Петра I во время Северной войны в начале XVIII века. Почему именно этого гетмана первым втискивают в оскверненную лавру — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Это не лучший жанр — заявлять: «А вот помните — я говорил…» Кто там что помнит? Да и кто какие выводы делает? Но все же…

Когда началась вся эта отвратительная, сатанинская история вокруг Киево-Печерской лавры, я написал: «Лавру, во-первых, постараются использовать как арт-пространство, во-вторых, соберут там всех врагов православия». Ведь то, что устроили в Киеве, — это двойной удар. И я сейчас не об одноименном фильме с Ван Даммом.

РИА «Новости»

Кто наиболее страшен? Тот, кто переучен. Тот, кто переформатирован. Тот, кто обрубил свои корни.

Уничтожая лавру, оскверняя и, по сути, подменяя ее, украинские баламуты и гнусики по указке своих кураторов бьют в истинное православие, чтобы переписать цивилизационный код Украины. Результат? Очень просто: вместо крестов — свастики.

И, конечно, подобным образом Киев творит политический, идеологический шабаш, имеющий колоссальное символическое значение. Так в свое время украинские площади и улицы утыкивали памятниками Бандере. К чему привело? К трагедии 2 мая в Одессе, например.

И вот новость, ожидаемая, чего уж: в Киево-Печерской лавре впервые пройдет панихида по гетману Мазепе. Кто сообщает нам эту черную весть? Минкульт Украины. Почему он? Да потому что подмял под себя лавру, православие и превратил религию в инструмент по геноциду истинных христиан и русских. Тот случай, когда политика оскверняет не только государство, но и веру человека.

Да, да, ведь более одиозную фигуру, чем Мазепа, нельзя было сыскать. Он предал и русских, и украинцев — вступил в союз с теми, кто хотел уничтожить не просто Россию, но православие. Меж тем нас долго пытались убедить, будто в свое время анафеме Мазепа был предан по политическим мотивам. Но нет, это не так.

Он нарушил клятву, данную помазаннику Божьему, клятву, данную на Евангелии. Он отошел от православным к протестантам. И, наконец, открыто присягнул еретикам. Все это — преступления перед Церковью. Так какие тут панихиды, простите?

Памятник в Коломаке (Харьковская область) на месте избрания Мазепы гетманом Украины / Википедия

Впрочем, неслучайно именно Мазепу первым втискивают в оскверненную лавру. Ведь он символ, связывающий прошлое и настоящее. Точно так же, как гетман, Украина сегодня предает истинное православие. Это акт политический, да, но и акт духовный.

Чем кончил Мазепа — мы помним. Чем кончит Украина — мы увидим. Ведь какие герои — таков и путь. Путь в никуда.