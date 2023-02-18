Эксклюзив 18 февраля 2023, 00:43 Мастер информационных спецопераций. Арестович озаботился «русскостью» «Голос Мордора»: Русь правильнее было бы называть не Киевской, а Новгородской Официальный сайт президента Украины

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские. Москве он и вовсе выдвинул обвинения: мол, она присвоила себе название «Русь». Арестович в последнее время вообще очень озабочен «русскостью», рассказал специально для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Приумноженная теория Грушевского

Из всего того бреда, что генерирует «украинская научная мысль», особенно мил тот, который утверждает: именно украинцы — настоящие русичи, а нынешняя Украина и является той самой настоящей, коренной Русью.

Бред вырос из идей главного идеолога политического украинства Михайло Грушевского, который первым начал использовать этот тезис.

Мол, именно украинцы — чистые и светлые славяне, та самая посконная Русь, а русские — какие-то непонятные типы с болот, в которых-то и от славян почти ничего нет. И вся их сущность — финно-угорская пополам с татарской.

Нынешние последователи дела Грушевского его теорию значительно преумножили и развили. Настолько, что порой диву даешься — а что все эти замечательные персонажи делают на свободе, а не в психиатрической лечебнице?

Таланты Арестовича

На днях сонм адептов «настоящей Руси» пополнился еще одним замечательным персонажем — Алексеем Арестовичем.

Он человек множества талантов. Может и девочку Люсю сыграть (как мне кажется, этот образ ему особенно мил и близок), может и стиральный порошок отрекламировать. А еще может военным экспертом поработать. Теперь — еще и историком.

Целый видеоролик записал, в котором объясняет, что это именно украинцы, которые все русское искренне ненавидят и выдавливают из себя вместе с мозгами, и являются на самом деле самыми настоящими русскими. А Украина — это и есть та самая великая Киевская Русь.

Не хочу вступать в научные споры с Арестовичем — куда мне до него. Но все-таки позволю себе усомниться в корректности термина «Киевская Русь». Он появился в ученой исторической среде для обозначения определенного периода существования русского государства и затем был взят на вооружение какими-то конченными идиотами.

Впрочем, им бесполезно объяснять, что Русь ту правильнее было бы называть Новгородской, ну да ладно.

Куда важнее поведение самого Арестовича. А он, если угодно, коллективный мозг вот этой самой Украины. Квинтэссенция этого мозга.

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Арестович в последнее время вообще очень озабочен «русскостью»: то на защиту русского языка встанет грудью, то вообще утверждает, что украинцы — это и есть самые русские из всех русских. Вернее, вообще единственные возможные русские.

И как бы над тупостью всех этих заявлений ни смеяться, к ним надо относиться серьезно, потому что Арестович — это такой спецназ ЦИПсО, мастер информационных спецопераций.

Продолжение следует

Уверен, что вся эта история с защитой русского языка и «Украиной — Русью» неспроста. Не удивлюсь, если через пару деньков Арестович объявит украинцев имперской нацией, которой по праву и должны принадлежать все территории до Берингова пролива.

Впрочем, другой говорящий рот украинского политикума, вор в законе Мячик по фамилии Данилов, давеча почти такое заявление уже сделал.

Так что явно у ребят есть какой-то очень хитрый план. Ну и ладно, пусть потешатся напоследок.