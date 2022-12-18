Мир 18 декабря 2022, 23:11 Маск вскрыл гнойную рану. Блокировка лживых журналистов в Twitter говорит о расколе в западном мире Журналист Авва: вычищение Маском лживых журналистов говорит о расколе западного мира Unsplash

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Евросоюз пригрозил предпринимателю Илону Маску санкциями за блокировку американских журналистов в Twitter. Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова напомнила ему о свободе прессы и других фундаментальных правах. При этом в Европе уже запрещены ряд российских СМИ, а также множество журналистов из РФ. Эта ситуация у Еврокомиссии совершенно не вызывает озабоченности. Тележурналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва в беседе с «360» заявил, что эту ситуацию нельзя назвать даже «двойными стандартами», потому что это давно превратилось в легитимную ложь.

Далее — прямая речь.

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Ложь для Европы — инструмент войны

Мне кажется, что нам пора изъять из общественного пространства само понятие «двойные стандарты» в отношении Евросоюза и США и называть это тем, чем оно является — ложью. И для них эта ложь, которая легитимизируется высшими должностными лицами, является инструментом войны и, значит, инструментом сохранения собственного господства в различных областях международных отношений. В принципе, ложь западных политиков — это инструмент колониализма, поэтому врет Меркель, поэтому врет Боррель и врет замглавы Еврокомиссии.

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РИА «Новости»

Действия Маска говорят о расколе в западном мире

Гораздо интересней это деление мира. И то, что Илон Маск вычищает врущих журналистов, непрерывно получающих за вранье деньги, это, мне кажется, свидетельство раскола самого западного мира. Потому что есть конфликты между западным миром и Россией, а также между западным миром и в широком контексте незападным, куда можно отнести не только нас, но и, конечно же, Китай, Индию, Иран.

Есть раскол внутри самой глобалистской повестки, потому что значительная часть общества все-таки хочет сохранить то, на чем эта цивилизация выросла, в том числе христианские ценности. Потому что ложь является точно антихристианской ценностью.

Борьба за ценности

И поэтому сегодня мы видим, как одна часть Запада борется с другой частью Запада. Евросоюз борется, условно, с Маском, объявляя его персоной нон грата. В Штатах мы видим противостояние условных Байдена и Трампа, и они только лица этой борьбы. За ними стоят кланы, которые раскалываются даже не по поводу бизнеса.

Эти люди могут владеть большим бизнесом — например, входить в правление компании Lockheed Martin, которая занимается вооружением — и при этом конфликтовать или враждовать друг с другом по вопросу ценностей.

Вопрос ценностей вызывает не только колониальную войну в мире, он порождает войну и противостояние в самом западном плане. Но это очень хорошо для нас. Чем больше разнообразных санкций глобальный мир будет вводить на внешнем периметре и на внутреннем, тем лучше.

В принципе, они могли бы еще сжечь Маска, и тогда светлая память его стала бы для многих знаменем борьбы. При этом я не могу жалеть человека, чьи спутники сегодня работают на войска НАТО, который соучаствует в геноциде русского населения Украины.

Решается вопрос глобальной власти в мире

Пару лет назад Минфин США ввел санкции против мэра латвийского города Айварса Лембергса. То есть, получается, что Минфин США вводит санкции против мэра Вентспилса — четвертого по величине города Латвии, города-порта и города страны НАТО, своего союзника. Это же абсурд! Это тоже самое, если бы Минфин США ввел санкции против мэра Гамбурга.

Автор: Algirdas / Википедия

Вентспилс — маленький город, там порядка 34 тысяч человек населения. 10 тысяч людей из-за этих санкций на какое-то время потеряли работу, то есть практически весь город с учетом семей. А смысл конфликта заключался только в том, что Лембергс представлял интересы национального латвийского капитала, а у власти оказались чиновники, назначенные глобалистской повесткой, и этого оказалось достаточно.

В этом случае с Маском мы имеем на поверхности примерно тот же тренд. В этом нет ничего удивительного. В западном мире эти вещи происходят давно и являются частью процесса подминания глобальной элиты, так называемого официального капитала. Просто для глобализма рамки национальных государств и та прибыль, которую получается выжить с людей, становятся неинтересны, поэтому они сегодня решают вопрос глобальной власти в мире. Но есть те, кто сопротивляется.