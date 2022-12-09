Эксклюзив 09 декабря 2022, 13:50 Машина западных СМИ дала сбой. Она не может скрывать поддержку России в мире Публицист Новоселов: нужно поддерживать мелкие каналы, которые рассказывают русскую правду Участник акции «Брат за брата» с российским флагом в Белграде / РИА «Новости»

Читать 360tv в

С началом спецоперации на Украине образ России в мире серьезно поменялся. Разумеется, изменение отношения к стране зависит от того, о какой часть мира мы говорим. Об этом публицист Иван Новоселов порассуждал в эксклюзивной колонке для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Зомбированная аудитория глобалистских и англоязычных СМИ на Западе и в других регионах видит русских как диких монстров, которые пришли разрушить человеческую цивилизацию. В основном это люди, которые вообще ничего не знают о России. Это представление было навязано в результате целенаправленных пропагандистских кампаний по дегуманизации российского народа и создания образа России как чужеродной угрозы.

Эти кампании начались задолго до спецоперации, и вполне можно сказать, что враги создают такой образ России уже много веков. Благодаря самобытным культурным и религиозным традициям, благодаря своим уникальным ценностям, Западная Европа считала Русь варварской еще со времен освобождения от монголо-татарского ига.

РИА «Новости»

Та часть населения Запада, которая сохранила способность к критическому мышлению, видит Россию как сильную страну, с которой не стоит связываться и которую не стоит провоцировать. Особенно используя такие бесстыдные методы, как молчаливое одобрение нацификации Украины и ее милитаристских планов.

Эти люди знают историю, они имеют некоторое представление о российской культуре и национальных традициях. И они уважают Россию, хотя необязательно поддерживают.

Остальной же мир восхищается нашей отвагой и видит, что Россия оказалась достаточно смелой, чтобы бросить вызов НАТО, и не собирается отступать. Многочисленные страны, претерпевшие унижения от США, десятилетиями мечтали, чтобы кто-то наконец дал отпор американской экспансии.

Сербия, Иран, Ирак, Куба, Венесуэла, Сирия — лишь самые заметные жертвы США и их военной агрессии. Вмешательство американцев принесло беды практически всем странам третьего мира, какую бы форму оно ни принимало, будь то прямое военное нападение, установка марионеточного режима, разжигание протестов, попытки экономического подавления, захват ресурсов и так далее.

Машина западных СМИ делает все возможное, чтобы промывать мозги населению Запада, да и остального мира. Отчасти это работает, но они просто не могут скрыть тот факт, что три четверти мира (по населению и территории) склоняются на сторону Москвы в этом конфликте.

Люди несут 600-метровый сербско-российский флаг по улицам Санкт-Петербурга. В сентябре этот флаг сербы пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России / РИА «Новости»

И даже эта медиамашина начинает давать сбои. Маргарита Симоньян поделилась в своем канале публикацией Insider* (признан иноагентом в России) о росте влияния «российской пропаганды».

«В частности, около 44% немцев согласны (или отчасти согласны), что „Путин является борцом с глобальной элитой, которая втайне управляет миром“. Несмотря на то, что Евросоюз запретил новостным российским телеканалам вещание в Европе, российская пропаганда, как и ее аудитория, легко обходит эти ограничения. <…>

YouTube остается важной площадкой для российских пропагандистов. Ежедневные сводки новостей удаленного оттуда RT разлетелись по множеству мелких неофициальных каналов, которые сложнее отследить и удалить».

Разумеется, победа в информационной войне еще очень далеко. России нужно гораздо больше официальных и неофициальных каналов для связи с мировой аудиторией. Причем они должны охватывать не только Запад, но и весь мир.

RT — отличный и успешный проект, однако понадобятся десятки или даже сотни таких проектов, чтобы влиять на мировое информационное пространство в той же степени, что и Запад. Хорошим первым шагом могла бы стать поддержка тех многочисленных мелких и неофициальных каналов, которые продолжают рассказывать миру русскую правду.