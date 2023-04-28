Эксклюзив 28 апреля 2023, 18:34 Мантра не сработала. Латвия хотела жить лучше России, но вышла бастовать Профессор Межевич заявил, что прибалтов отучили от социальной активности Telegram

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Латвийские педагоги провели трехдневную забастовку. Они требовали повышения зарплат и улучшения условий труда. Медики, у которых не менее печальное положение дел, пригрозили также подключиться к стачке. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич рассказал «360», что похожие процессы происходят в Литве и Эстонии. Мантра прибалтов «Зато лучше, чем в России» не сработала.

Далее — его прямая речь.

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Жить богаче не получилось

Ситуация очень интересная. На фоне того, что происходит на Украине, или желания нынешнего президента США Джо Байдена пройти на следующий срок, такие мелочи, как забастовка учителей в Латвии не могут считаться какими-то существенными событиями. Но на самом деле все процессы взаимосвязаны.

Происходящие в Латвии созвучно тому, что происходит сейчас в Эстонии и Литве. Дело в том, что протяжении десятилетий прибалты — разные люди, и те, которые относились к России получше, и те, что похуже, — жили в своеобразном режиме.

Они считали так: «У нас, конечно, не все идеально, но мы зато будем жить заведомо лучше, чем в России». Некоторые добавляли к этому всякие неприличные слова. Спокойные люди так не делали, но это был такой своеобразный рефрен.

Жители Прибалтики выстроились в живую цепь, чтобы продемонстрировать миру свое желание выйти из СССР, 1989 год / Telegram

Признавая политическую значимость тех или иных шагов, которые предпринимались в последние десятилетия, рефрен чуть изменился: «Все делается для того, чтобы мы стали лучше, чтобы мы жили богаче».

То, что происходит сейчас, — это как раз явное начало осознания того факта, что лучше не получилось.

Система рухнет

Пока никаких политических последствий у этой забастовки не будет. Вряд ли удастся в ближайшее время сломить нынешнюю политическую систему страны. Однако рано или поздно у любой системы наступает усталость.

Можно все время говорить людям, что вы стали жить лучше. Но за последние 10, 15, 20 и даже 30 лет человек живет и не видит этих улучшений. Он видит, что лучше стали жить депутаты только Сейма. А учителя, по сравнению со временами Советского Союза, стали жить хуже.

Бастующие учителя в Риге, апрель, 2023 год / Telegram

Это противоречие рано или поздно обязательно сломает политическую систему страны. В отличие от той же Франции, забастовки в Латвии, Литве и Эстонии — процессы очень и очень значимые именно потому, что людей здесь отучили от социальной активности.