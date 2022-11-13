Эксклюзив 13 ноября 2022, 15:52 Украина и США захотели построить малый модульный реактор. Заместить АЭС одним таким не получится Эксперт Уваров: Украине нужно 60 малых модульных реакторов, чтобы заместить ЗАЭС YouTube

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Украина при участии США планирует построить на своей территории малый модульный реактор (ММР), заявила украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова. Сроков реализации проекта она не назвала, что неудивительно. В мире на сегодняшний день нет ни одного ММР. Если Украина захочет замещать малыми реакторами ЗАЭС, их потребуется минимум 60.

Сказки про малые реакторы

Специалист по атомной энергетике Александр Уваров пояснил «360», что в какой-то степени ММР — пропагандистские технологии. На сегодняшний день, напомнил он, строительство атомных станций в основном ведут две страны — Россия и Китай.

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Россияне больше строят за рубежом, китайцы — у себя. Но, по сути, мировыми лидерами в этой сфере являются именно они. А что же США? Они уже давно потеряли квалификацию.

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«Штаты еле-еле с трудом два своих блока строят, постоянно куча проблем, банкротства компаний и прочее. Что делать в этой ситуации? Совершенно естественный подход, как говорится: если вы проигрываете конкуренту, нужно изменить ландшафт», — пояснил Уваров.

Именно поэтому в последние годы отрабатывается тема, что большие АЭС — это якобы отсталые технологии и прошлый век, а за малыми модульными реакторами будущее.

Но что это за новые технологии — большой вопрос. Во-первых, под это определение подходят десятки различных бумажных проектов, которые отличаются между собой чем угодно. Ни один малый модульный реактор в мире на сегодняшний день не построен Александр Уваров специалист по атомной энергетике.

Он отметил, что единственный ММР сейчас строят в Китае. С некоторой натяжкой под определение малого модульного реактора попадает российская плавучая АЭС, но, по большому счету, их нет.

«Все остальное — это пока бумаги, заявления, высказывания, книги и все прочее. Но все это бумага, железа нет», — добавил эксперт.

Те малые модульные реакторы, которые в США все-таки хотят построить, представляют практически ту же технологию, что используется на больших АЭС. У ММР, подчеркнул Уваров, есть определенные плюсы. В Соединенных Штатах утверждают, что их можно выпускать на заводах, что якобы сократит время строительства. Но пока это не доказано, да и заводов таких нет.

«Также говорят о том, что, раз ММР маленькие, то и аварии на них будут не такие серьезные, как на большой АЭС, значит, можно будет обходиться без эвакуации людей и прочего. Но опять же, простите, это никто не проверял», — добавил эксперт.

Почему Украина заинтересована в ММР

Уваров обратил внимание на серьезное различие в мощности у малого модульного реактора и большой АЭС. Если малый реактор — это 50-100 Мегаватт, то у АЭС — это 1000 Мегаватт.

«Запорожская АЭС — это шесть тысяч Мегаватт. То есть нужно 60 маленьких реакторов, чтобы ее заместить. А где же вы возьмете 60 маленьких реакторов, если на данный момент нет ни одного», — поинтересовался специалист.

США очень активно еще при экс-президенте Дональде Трампе отрабатывали эту тему в Восточной Европе, направляли своих эмиссаров в Польшу, Румынию, Болгарию, на Украину и пытались активно продать технологию ММР.

«Это во многом пропаганда, нацеленная на то, чтобы поставить под сомнение российские и китайские технологии атомной энергетики, что они якобы отсталые. Во-вторых, это попытка переманить клиентов, мол, у нас что-то новенькое, красивые слова, ММР, а у них какая-то там АЭС, которая взрывалась на Фукусиме, в Чернобыле и так далее, хотя это не так», — пояснил собеседник «360».

Уваров также отметил, что электроэнергия от ММР будет гораздо дороже, чем от большой АЭС. Хотя и заявляется, что малые модульные реакторы можно штамповать на заводах, быстрее строить, что должно идти им в плюс. Опять же никаких доказательств этому нет.

Если Украина захочет заместить Запорожскую АЭС, на это потребуется купить 60 таких реакторов, с учетом того, что ни одного пока нет. Это тоже пропагандистский шаг, что вот мы тоже тут боремся, малыми реакторами будем замещать, решать проблемы с энергетикой, которые у нас есть Александр Уваров.

Тема с ММР выгодна и американским компаниям, которые пытаются монетизировать успех своих политиков, контролирующих киевский режим. Если они сделают хоть один ММР и продадут Украине, то получат хорошую прибыль, предположил Уваров. Но в обозримом будущем такой реактор не появится. Возможно, его смогут создать на украинской территории только в 2030-х годах.