Эксклюзив 24 января 2023, 19:14 Мальчик с велосипедом против взрослого политика. Украине не удастся обмануть Белоруссию Политолог Межевич: Украина постоянно помогает противникам Белоруссии YouTube

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Украинская сторона предложила Минску подписать «пакт о ненападении». Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич объяснил в разговоре с «360», что речь идет об очередном обмане. Кроме того, Украина отчаянно стремится в НАТО, а альянс считает Республику Беларусь источником опасности.

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Далее — прямая речь.

Обмануть Лукашенко не выйдет

Предлагая заключить пакт о ненападении, Украина преследует достаточно очевидную цель: обмануть Республику Беларусь и ее лидера.

Когда Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии, родители нынешнего главы Украины Владимира Зеленского купили ему первый велосипед. Поэтому я бы не стал говорить, что опыт Зеленского, даже с учетом его советников, как-то сопоставим с опытом Лукашенко.

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Украина дает пристанище бандитам

Давайте не забывать: на стороне Украины воюют несколько интересных подразделений. Одно из них именует себя батальоном, полком или бригадой имени Кастуся Калиновского — был такой убийца-вешатель в нашей общей, еще имперской истории.

Получается, Белоруссия должна мириться с Украиной, не нападать на нее, а Украина тем временем на собственной территории создает воинские формирования, которые официально считают своей задачей захватить Республику Беларусь.

Кроме того, Украина интегрируется в НАТО, о чем говорит так активно, что уши болят. Североатлантический альянс официально признал для себя угрозой Белоруссию. О каком же договоре тогда может идти речь в таких условиях?

Европа против России и Белоруссии

Лукашенко ни при каких условиях не станет подписывать с Украиной пакт о ненападении. И сегодня Запад смотрит на белорусского лидера исключительно так же, как на президента России Владимира Путина: оба выделяются среди недомерков европейского политического класса.

Запад мечтает об уголовном преследовании, открыто говорит о ликвидации политических режимов и уничтожении независимости двух государств. То есть к обеим странам и их лидерам хотят применить одинаковый комплекс.

На определенном этапе ЕС пытался вбивать клин между Москвой и Минском. Но сегодня этой задачи уже нет: теперь Европа однозначно развернута в направлении нанесения максимального ущерба обоим государствам.