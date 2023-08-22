22 августа 2023, 16:43
«Максимально эффективна». Группе БРИКС предрекли мировое экономическое лидерство
Политолог Гуреев: БРИКС может стать мировым экономическим лидером
БРИКС стал одной из ведущих международных организаций в торгово-экономической сфере, а в перспективе может стать мировым экономическим лидером. Таким мнением с «360» поделился политолог Данила Гуреев.
Он подчеркнул, что БРИКС — в первую очередь именно торгово-экономическая организация, и ее целью ставится развитие торговли, прежде всего среди стран этого объединения.
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Гуреев напомнил, что G7, G20 и Евросоюз, сегодня ставшие по большей части политическими блоками, изначально тоже создавались как экономические. Даже ЕС в первую очередь был «объединением стали и угля».
«ЕС всегда строился вокруг единого континента, и сейчас это скорее конфедерация, чем международная организация торгово-экономического характера. Страны G7 сегодня являются странами вокруг единого блока. Практически все страны „Большой семерки“, за исключением дальневосточных, находятся в НАТО во главе в США. Если можно так выразиться, то это политическая организация, которая выступает единым вектором», — рассудил политолог.
Он убежден, что БРИКС по этому пути не пойдет. Один из доводов состоит в том, что страны этого объединения раскиданы по всему свету, присутствуют почти на всех континентах и проводят «более суверенную политику», чем G7.
«Проведение самостоятельной политики, зачастую противоречащее интересам даже внутри БРИКС, говорит о том, что организация не перерастет в геополитический союз. Это всегда будет экономическое содружество, работающее именно в этой плоскости. Эта позиция приводит к тому, что задачи, которые ставил перед собой БРИКС, выполняются максимально эффективно», — подчеркнул собеседник «360».
Данила Гуреев указал на то, что торговый оборот стран БРИКС выходит в мировые лидеры. Он также спрогнозировал расширение организации.
«Многие страны видят экономические показатели БРИКС и хотят присоединиться к нему в ближайшее время. У БРИКС большие перспективы стать мировым лидером во всех торгово-экономических отношениях», — уверен эксперт.
Он добавил, что Россия уже плотно работает в составе организации и эту тенденцию необходимо продолжать.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.
G7
Евросоюз
БРИКС
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