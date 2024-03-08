Эксклюзив 08 марта 2024, 18:29 Продуманная тактика. Макрон своими речами взбаламутил остальных членов НАТО Блогер «Голос Мордора»: у главы МО Германии Писториуса проснулся здравый смысл Unsplash

Читать 360tv в

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину — продуманная тактика для отвлечения внимания общества от происходящего в стране. Однако у некоторых западных лидеров проснулся здравый смысл. Речь идет о главе Минобороны Германии Борисе Писториусе, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Макрон взбаламутил НАТО

Неожиданно здравый смысл проснулся и у министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. В пятницу состоялось его большое выступление, большей частью посвященное конфликту на Украине, и герр Писториус прямо заявил, что все разговоры об отправке войск НАТО на Украину пора заканчивать, так как этого никто не хочет, и это может вызвать непредсказуемые последствия.

Слова Писториуса прозвучали резким диссонансом в ответ воинственному президенту Франции Эммануэлю Макрону, который продолжает в той или иной мере эксплуатировать эту тему. Причем в какой-то извращенной форме — он то говорит, что надо отправить войска, то говорит, что этого делать не надо.

РИА «Новости»

Такое впечатление что Макрон и сам запутался, однако, скорее всего, это просто продуманная тактика — мутить воду, отвлекая внимание общества от того, что происходит в самой Франции. Проблема только в том, что своими речами он баламутит и остальных членов НАТО, которые должны как-то на них реагировать.

Вот Писториус и подвел черту, намекнув Эммануэлю Макрону, что он этой своей идеей уже всем изрядно надоел.

Кроме того Писториус высказал еще одну здравую мысль — немецкие дальнобойные ракеты не смогут повлиять на ход конфликта на Украине, зато смогут вызвать немало проблем.

Прям какое-то прояснение в мозгах у германского министра. И вот эти его заявления куда важнее постоянных мантр о том, что нельзя допустить победу России и о том, что Украину необходимо поддерживать столько, сколько понадобится.

Unsplash

Запад заговорил о возможном провале Украины

Мантры мантрами, а реальность признавать приходится, даже с неохотой. Даже американская либеральная пресса уже пишет о том, что в перспективе возможно поражение Украины, хотя еще недавно говорить на эту тему строго воспрещалось. И тут надо обращать внимание именно на такие статьи и заявления, а не на мантры Джо Байдена или того же Макрона.

Мозговые центры на Западе сейчас лихорадочно соображают, как можно вообще сохранить украинский проект хоть в каком-то виде, и как сделать так, чтобы издержки были минимизированы. Я уж не знаю, какая это из стадий принятия, но процесс явно идет.

И, конечно же, тут совсем уж кислым намеком выглядит вчерашняя новость о том, что «смотрящим по Украине» назначен бывший посол США в Афганистане, которого вообще называют «чистильщиком».

И на месте бандеровского руководства Украины я бы точно задался вопросом, а что он собирается чистить. Сейчас для них это должно стать самым животрепещущим вопросом.