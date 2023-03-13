Эксклюзив 13 марта 2023, 14:36 Майдан по-грузински. США поддерживают горячую точку на Кавказе, угрожая России Политолог Гуреев: открытия второго фронта в Грузии против России не будет РИА «Новости»

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Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о желании США открыть в Грузии новый фронт против России. Но у грузинской стороны нет ни технических, ни военных возможностей вести долгий конфликт с российской армией, рассказал в беседе с «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сегодня — это блогер оппозиционной направленности, который довольно серьезно критикует деятельность президента Джо Байдена, высказывает негативное мнение о внешней политике американских властей.

Он весьма популярный блогер и в первую очередь нацелен на работу с американским электоратом. Большая часть его зрителей — граждане Америки.

Бесчеловечный режим США захватывает Грузию

Риттер, говоря о том, что США хотят открыть второй фронт против России в Грузии, показывает бесчеловечный режим американских властей прежде всего для самих граждан страны. Однако действительный замысел Соединенных Штатов в этом вопросе не совсем понятен.

Здесь парадигма — одновременно простая и сложная. Американцам хотелось бы открыть второй фронт. Немалое количество инвестиций идет в Грузию, И США необходимо поддерживать эту закавказскую республику как горячую точку для России, как вторую Украину. Будем честны, у них это получается.

Но я сомневаюсь, что сегодня грузинская общественность на это пойдет. Да, в Грузии есть ряд радикально настроенных граждан, которые хотят возобновления конфликта с Россией, мечтают о повторении августа 2008 года. Но большая часть грузинского населения отлично помнит, чем это в прошлом закончилось, и понимает, чем это закончится повторно.

У Грузии нет ни технических, ни военных возможностей вести мало-мальски долгий конфликт против России. Да и для России это действительно не настолько серьезный второй фронт.

Грузинские политики боятся повторить судьбу Украины

Особенно хорошо это понимают грузинские политики, которые выступают в сочувствующем формате на украинской стороне, но сами не хотят повторения той же самой судьбы. Второго фронта не будет.

Если мы оттолкнемся от Ритера и посмотрим на отношение США к вопросам Грузии, то увидим, что все действует по старой отработанной схеме: идет огромное финансирование — в первую очередь в информационной политике, а также оппозиционных деятелей для выстраивания нужного лево-либерального дискурса внутри грузинской общественности.

Сможет ли грузинская общественность сделать революцию — мы увидим. Но мы уже однозначно знаем, откуда растут ее корни.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси / РИА «Новости»

Революция по американскому сценарию

Но вне зависимости от контекста, от того, сможет ли грузинская действующая власть удержаться и подавить новый Майдан, все равно я сомневаюсь, что грузины откроют против России второй фронт. Да и для Америки открытие это еще неизвестно чем закончится — хорошо или плохо.

У США есть желание дестабилизировать ситуацию вокруг Грузии. Однако будут ли они реализовывать его на практике или оставят в полузамороженном формате — вопрос открытый. И если на Украине американцы сделали все для дестабилизации региона, то в вопросах Грузии, скорее всего, это закончится еще одним Майданом и еще одной революцией. На этом военная американская экспансия завершится.