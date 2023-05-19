Эксклюзив 19 мая 2023, 16:05 «Маховик обновления». Гонка вооружений 2.0 перезагрузит все существующее в мире Политсоветник Маркелов: современная гонка вооружений запустит новый геополитический цикл Пресс-служба Минобороны

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Современное человечество оказалось на пороге большого геополитического цикла, который запустит уже начавшаяся новая гонка вооружений. Об этом рассказал «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

Госдепартамент США ускорит продажу вооружения иностранным союзникам, поскольку Вашингтон беспокоит стратегическая конкуренция с Россией и Китаем, сообщила газета The Wall Street Journal. Комментируя эту новость, Маркелов отметил, что Соединенным Штатам не справиться с ситуацией в мире в одиночку.

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«Сейчас мир условно делится на три таких коллективных больших пакета стран — это коллективный Запад, коллективный Восток и коллективный Юг. Соответственно, мы с вами имеем конфигурацию несколько иную, чем была еще в 2021 году и на начало 2022 года. Поэтому Соединенные Штаты, безусловно, сейчас заинтересованы максимально дать нагрузку на свой оборонный комплекс, чтобы он начал работать на союзников», — пояснил политсоветник.

Среди восточных стран США нужно перевооружать и довооружать Японию, поскольку там считают, что Китай дружит с Россией, обратил внимание гендиректор агентства. Соединенным Штатам необходимо довооружать Тайвань, чтобы усилить свое присутствие там, продолжил собеседник «360». Следом идет американский сателлит Южная Корея.

«Поэтому сейчас всему коллективному Западу, условно, и той части Востока, которая входит в него в рамках воздействия американцев, — им нужно новое оружие, новые объемы. Тем более договоры основные между бывшими странами Запада и России с Китаем почти все разрушены — договоры о всяких там перевооружениях и ненамерениях иных. Поэтому, соответственно, сейчас мы имеем с вами такой вариант гонки вооружений 2.0, где это будет выгодно всем сторонам», — подчеркнул Маркелов.

Обновление всего

Если говорить другими словами, население Земли стоит на пороге нового большого геополитического цикла, добавил политический советник. По его словам, такой процесс всегда стартует с гонки вооружений.

«Потому что гонки вооружений, вкладывание инвестиций и приоритет инвестиций в оборонку, он следом, безусловно, запускает другой маховик — маховик обновления всего. Не только политического и вооруженного, но и всего-всего», — указал собеседник «360».

После вложений в оборонную промышленность появляется второй смысл — обновление в целом технологического уклада и экономики уже не военного уровня, заявил гендиректор «Маркелов Групп». Он напомнил, что в истории такое уже происходило.

«Напряжение оборонное будет запускать целую цепь реакций — реакций, которые в целом будут перезагружать все, что в мире существует: экономика, финансы, популяция, деньги и все остальное», — заключил политический советник.