Эксклюзив 02 сентября 2023, 14:45 Лживое покаяние. Германия монетизировала преступления нацизма Блогер «Голос Мордора»: Германия прикрыла проблемы борьбой с нацистским прошлым РИА «Новости»

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Власти Германии на фоне экономических проблем устроили новую «охоту на ведьм» в своем нацистском прошлом вместо решения задач, которые особенно сильно волнуют население. Возведенное в культ раскаяние за совершенные предками преступления, которое страна демонстрировала раньше, оказалось просто ширмой, сломавшейся при ближайшем рассмотрении. Об этом для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

В Германии разгорелся нешуточный скандал вокруг одного из ведущих политиков Баварии, лидера партии «Свободных избирателей» Хуберта Айвангера. В школе, в которой герр Айвангер учился три десятка лет назад, нашли машинописную антисемитскую листовку, предположительно, его авторства.

И теперь господин Хуберт Айвангер является чем-то вроде боксерской груши для прессы и политиков других германских партий. Он вроде бы и извинился, да и листовка оказалась вовсе не его авторства, ответил на 25 вопросов по данной листовке, но никто не унимается.

Да и саму листовку, скорее, можно назвать не антисемитской, а циничной, потому она содержит шутки на тему концлагерей, что, конечно же, у нормального человека вызовет отвращение. Но все это было в школе, 30 лет назад, и теперь раздувается так, как будто бы это в Германии самая главная тема.

Оно и понятно: хороший повод, чтобы покрыть дымовой завесой все остальные. Просто прекрасный повод. Можно на время забыть о проблемах в экономике, об Украине, которая уже откровенно раздражает читателей, о некомпетентности, а порой и откровенной глупости Анналены Бербок и Роберта Хабека.

Только вот не все так просто. И этот скандал вызвал совершенно неожиданный эффект, который уже начал выливаться в общественное пространство, да еще с таких мощных площадок, как Der Spiegel.

Редактор отдела специальных тем издания Ева-Мария Шнурр совершенно неожиданно написала колонку, в которой в пух и прах разнесла всю политику послевоенного покаяния немцев.

Ева-Мария пишет, что внешне все вроде бы прекрасно:: кругом мемориалы в память жертв холокоста, регулярно проводятся массовые памятные мероприятия, осуждение холокоста и покаяние возведены в ранг государственной политики, однако… Все это очень лживо и неестественно.

С фрау Шнурр трудно не согласиться. На самом деле, антисемитизм в Германии не то чтобы не изжит, а здравствует, процветает и развивается. Чего стоит знаменитый спич Олафа Шольца о том, что «вторжение России на Украину» сняло с Германии историческую вину.

Интересно, о чем это говорил герр Шольц? Ведь никто толком так и не объяснил. И какая историческая вина снята с Германии? В убийстве 26 миллионов советских граждан? Шести миллионов евреев?

А теперь я скажу то, о чем всегда говорил: Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны. Никакого значимого наказания не было. Есть лишь лживое покаяние и тлеющая искра ревизионизма, которая обязательно когда-нибудь разгорится в пламя.

Но парадокс в другом — немцы смогли неплохо заработать на своем лживом покаянии. Они его попросту монетизировали и получали прибыль. И об этом прекрасно сказано у Пелевина:

«Назойливая торговля деривативами своего раскаяния при всяком уместном и неуместном случае, общенемецкая культурная технология послевоенных лет, благодаря которой современные либеральные немцы ухитрились нажить на холокосте куда больший моральный капитал, чем даже евреи».

И вот точнее этого уже не скажешь.