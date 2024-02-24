Мир 24 февраля 2024, 22:04 «Лжец», «клоун», «диктатор». Кого оскорблял Байден? Политолог Мезюхо связал хамство Байдена с ментальными проблемами РИА «Новости»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско позволил себе оскорбительные высказывания в адрес коллеги Владимира Путина. Однако досталось не только ему. Американский лидер нахамил не в первый раз, и скорее всего, не в последний. Кого оскорблял Байден — в материале «360».

Каких лидеров оскорбил Байден

Биньямин Нетаньяху

Джо Байден за годы президентства успел отличиться на поле «словесной брани». В феврале этого года он нецензурно выразился об израильском премьер-министре Бьянмине Нетаньяху из-за негативного личного отношения к нему. По данным СМИ, президент США якобы с «глубоким подозрением» относится к главе правительства.

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Байден также опасается, что Нетаньяху хочет втянуть США в масштабную войну на Ближнем Востоке, которая обеспечит приток американского вооружения в регион.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс прокомментировал информацию о том, что Байден обругал Нетаньяху. Тот заявил, что «президент не говорил этого и не стал бы». Лидеры двух государств на протяжении десятилетий поддерживают отношения, «уважительные как на публике, так и в частном порядке».

РИА «Новости»

Си Цзиньпин

В ноябре 2023 года президент Соединенных Штатов назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Такую характеристику американский лидер выдал спустя несколько часов после встречи со своим коллегой в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС.

Перед переговорами Байден и Си Цзиньпин пожали друг другу руки. Беседа продолжалась около двух часов, и обе стороны положительно оценили встречу.

«Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит коммунистической страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — заявил Байден.

РИА «Новости»

До этого между Китаем и США уже разгорался скандал. Это произошло после того, как Байден назвал Си Цзиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии.

Американский лидер заявил присутствующим, что глава КНР «опозорился», поскольку якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над территорией США, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона».

В КНР жестко раскритиковали слова Байдена и назвали их политической провокацией. Также Китай предупредил США о плачевных последствиях.

РИА «Новости»

Дональд Трамп

В 2020 году на предвыборных дебатах Байден назвал Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США, «клоуном», «расистом» и «щенком Владимира Путина». В целом мероприятие прошло в обстановке непримиримых споров, взаимных обвинений и непарламентских выражений.

«С этим клоуном трудно и слово сказать», — пожаловался Байден.

Трамп не остался в долгу и ответил тогдашнему кандидату в президенты, что в нем нет «ничего умного».

РИА «Новости»

Владимир Путин

Весной 2022 года Байден назвал президента России Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Он также назвал его «мясником». Советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил агрессию президента эмоциями.

После этого Байден несколько раз повторял свое утверждение. Он подчеркивал, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин».

Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что глава российского государства никогда не опустился бы до уровня личных оскорблений. Сам Путин уже отвечал на хамство поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». Президент подчеркивал, что не переживает из-за скандальных заявлений в свой адрес.

РИА «Новости»

Последнее оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало резонанс.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — сказал американский лидер.

Посол России в США Анатолий Антонов направил жесткую ноту протеста из-за слов Байдена. Официальный представитель МИД Мария Захарова и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев тоже выразили недовольство.

Путин назвал заявление американского коллеги адекватной реакцией на слова о том, что нынешний глава США предпочтительнее для России. Президент добавил, что не изменил своей позиции.

Почему Байден оскорблял своих коллег

Президент Соединенных Штатов имеет ментальные проблемы, поделился с «360» мнением политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Ментальные проблемы выражаются в его агрессии в отношении ведущих политиков планеты, которые проводят самостоятельную внешнюю политику, а не пляшут под дудку Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, высказывания Байдена в отношении Си Цзиньпина и Путина свидетельствуют о том, что США теряют былое величие и влияние во внешней политике, добавил политолог. По его словам, злоба — это доказательство того, что другие формы воздействия на Россию, Китай и другие крупнейшие страны уже не действуют.

То есть, если в 90-х годах Соединенные Штаты Америки могли манипулировать Россией, пользуясь ее внутриполитической турбулентностью и проблемами в экономике, то сегодня все эти санкции не приносят желаемого для Вашингтона результата, поэтому в ход идут оскорбления. Иван Мезюхо Политолог

РИА «Новости»

Как Путин затроллил Байдена

Владимир Путин, не отвечая на недружественные комментарии и оценки Джо Байдена, на самом деле еще больше троллит американского лидера, считает Мезюхо.

«Весь мир видит с одной стороны мудрого политика, управляющего Россией, а с другой — престарелого пожилого человека, опустившегося до оскорблений, и скорее всего, при этом являющегося ведомым другими людьми политиком. Очевидно, господин Байден сегодня не самостоятельно управляет Америкой. Не надо быть врачом, чтобы это понимать», — подчеркнул политолог.

РИА «Новости»

Байден до конца не осознает, что своими экспрессивными высказываниями он выставляет себя в качестве мирового посмешища, отметил эксперт. По его словам, президент США — политик старой формации, который далеко не интеллектуализированная личность, как его пресс-секретарь и другие ближайшие советники.

«Скорее всего, он просто больной человек», — подытожил Мезюхо.

Дмитрий Медведев в ответ на последнее оскорбительное выражение Байдена в адрес Путина назвал его бесполезным старикашкой, который впал в маразм. Песков оценил слова американского лидера как огромный позор для США.