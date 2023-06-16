16 июня 2023, 13:13
Лжец и панк Борис Джонсон
Писатель Беседин: Борис Джонсон показал всем нам, что старая политика мертва
Борис Джонсон, еще будучи премьер-министром Великобритании, намеренно и неоднократно лгал депутатам по поводу скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время пандемии COVID-19. Также он «отклонил предложение пересмотреть свои утверждения о том, что говорил палате общин правду». Это следует из 52-страничного доклада, который опубликовал комитет по привилегиям британского парламента. О том, как белокурого фрика выкинули из политики, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».
Далее — прямая речь.
У великих Sex Pistols — британских панков, чей протест пузырился безумной яростной пеной — была такая песня Liar. Звучала она на их единственном альбоме 1977 года Never mind the bollocks. Великом альбоме.
Именно с такими заголовками — Liar («Лжец») — выходят сегодня многие британские газеты. Так они нарекли экс-премьера Бориса Джонсона — лжецом.
Уж не знаю, прямая ли это отсылка к Sex Pistols, но эпитет подобран блестяще. Борис Джонсон действительно лжец, но еще он в первую очередь панк.
Он пришел в мир политики из медиа. Там он, не просто так, получил кличку Клоун БоЖо.
Своими выходками Джонсон подчас смущал и пугал зрителей, как те же Sex Pistols в декабре 1976-го на шоу «Сегодня» с Биллом Гранди. Борис и внешне напоминает одного из участников культовой панк-группы.
Как говорил Джонни Роттен (он же Лайдон): «Самодовольство, возведенное в абсолют, — вот моя философия».
А теперь посмотрите на Джонсона… Уже в молодости он отличался аппетитом к разрушению. Будучи членом местного Буллингдон-клуба, наряжался в роскошные костюмы, напивался в баре, после чего громил его.
Да, только этот патлатый белокурый экстремал от политики мог устраивать вульгарные вечеринки в самый разгар коронавирусной пандемии. Только он мог назвать Хиллари Клинтон «крашеной блондинкой с надутыми губками и стальным взглядом медсестры-садистки из психбольницы».
Впрочем, о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане Борис вообще сочинил хамское, матерное стихотворение.
Определенно Борис Джонсон крут. Ведь этот человек явил миру одну важную вещь: в современном политикуме любой фрик может стать героем, получив свою долю и сферу влияния. Собственно, западная политика и превратилась в шоу фриков, перекочевавших туда из медиа и развлечений.
А потом явился Владимир Зеленский, прописавшийся в сознании части электората как выдуманный персонаж из «Слуги народа». Панк и постмодерн, не иначе.
Да, Борис Джонсон показал всем нам, что старая политика мертва. Она никому не интересна. Время крупных фигур — вроде де Голля или Тэтчер — прошло, и на смену им пришли клоуны, медиаменеджеры, фрики.
Так казалось, однако со временем выяснилось, что для управления страной мало просто устраивать шоу — нужно делать что-то еще. И вот тут Борис Джонсон сдулся.
Одна из самых известных песен Sex Pistols называется Anarchy in the U.K. Похоже, Борис жил по ее заветам и в самом деле оставил после себя анархию. Что ж, нам только лучше.
Ну, а та самая песня Liar, о которой я сказал в начале, содержит такой припев: «You’re in suspension. You’re a liar» — то есть «Ты не отвертишься, ты лжец».
И Борис Джонсон тому яркое подтверждение. Панк не умер, его просто выкинули из политики.
Великобритания
Борис Джонсон
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