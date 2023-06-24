Эксклюзив 24 июня 2023, 21:11 «Лурдес» заработает снова. США испугались перезапуска советского шпионского центра на Кубе Политолог Петр Колчин: российская база на Кубе укрепит наши разведывательные возможности Unsplash

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Россия реанимирует советскую разведывательную базы на Кубе для слежки за США. Эта информация появилась в западных и украинские СМИ. Журналисты сослались на некое расследование. Насколько реально открытие старой базы, законсервированной в 2001 году, или это американская паранойя, пояснили специалисты. Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Политолог Петр Колчин: воссоздание базы на Кубе выгодно и России и Китаю Разведывательный пункт в Карибском бассейне позволит контролировать все перемещения американской армии и американского флота в Тихий океан через Панамский канал и проводить общий мониторинг активности американских сил вокруг Кубы. США в последние годы активно усиливают риторику в отношении тайваньского вопроса. Именно через Карибский бассейн американский флот с Восточного побережья будет следовать в Тихий океан. А там — к базам вокруг Китая. Также через Карибский бассейн могут пролегать некоторые маршруты поставки вооружений, как Тайваню, так и киевскому режиму. РИА «Новости» В связи с этим и России, и Китаю, и другим суверенным государствам приходится переосмысливать свою систему безопасности. Воссоздание базы на Кубе позволит значительно укрепить разведывательные возможности нашей страны и более эффективно прогнозировать передвижение американских войск и этом регионе.

2 Военный эксперт Евгений Михайлов: возрождение базы разведки на Кубе — это огромный успех России

Если информация о том, что Россия снова запускает свою базу разведки «Лурдес» является не фейком, то это большое достижение нашей страны. Это электронная разведка, перехват переговоров, получение дополнительной информации, привлечение средств радиоэлектронной борьбы. Там большой объем работы у этой базы.

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То, что ее закрыли, это было победой американцев. И сейчас на самом деле, может быть, эти слухи распространяется на фоне информации о создании военной базы Китая на Кубе. Мы можем, конечно, совместно с китайцами запустить и свой проект — базу радиоэлектронной разведки.

Ничего удивительного во вбросах нет. Если их запускают американцы, значит они опасаются подобного развития, потому что Китай сейчас намерен делать какую-то военную базу либо центр подготовки совместно с кубинцами. Это еще обсуждается.

И под шумок американцы уже могут догадаться, что русские тоже не прочь бы там сделать и свое. Пока нет официального подтверждения данной информации. Но, если это так, то это огромный успех России в продвижении собственных интересов.

Помимо этой базы на Кубе я бы сделал еще десяток, минимум, баз по всему миру. У американцев сотни баз, натыканы они везде. И при том — военных, с тысячами солдат. А у нас только Сирия, Армения — и все.