Мир 24 августа 2023, 14:39 Республиканские дебаты. Лозунг «Украина — не США» не прошел, но запомнился Американист Дробницкий заявил, что Трампа нельзя убрать из предвыборной гонки YouTube

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Американские республиканцы провели первые предвыборные дебаты. Хотя кандидаты в президенты США обсуждали много вопросов — аборты, экологию, экономику, самые жаркие дискуссии разгорелись по поводу Трампа и Украины. Первого предлагали изгнать, вторую — поддерживать еще больше. Однако в этом стройном хоре были и трезвые голоса.

Республиканцы провели первые дебаты

Вечером 23 августа в Милуоки состоялись первые дебаты восьми кандидатов в президенты США от Республиканской партии. Согласно опросу CBS News, 16% избирателей симпатизируют губернатору Флориды Рону Десантису, 7% — бизнесмену Рону Рамасвами, 5% — бывшему вице-президенту Майку Пенсу.

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Лидером списка стал экс-президент США Дональд Трамп — за него готовы отдать свои голоса 62% американцев. Однако он отказался участвовать в дебатах, сославшись на весомый отрыв от остальных кандидатов и достаточную известность своей политической позиции.

Вместо словесных баталий Трамп предпочел принять участие в передаче известного американского журналиста Такера Карлсона. При этом время трансляции этой встречи в бывшем Twitter, а ныне в соцсети X, совпадала с дебатами республиканцев.

Трампу досталось от своих

Несмотря на лидирующие позиции Трампа, некоторые участники дебатов прошлись по нему паровым катком. Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон отказал ему в поддержке, а бывший посол США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что бизнесмену не место среди республиканцев, сообщил сайт CBS.

По мнению Хейли, судебные дела Трампа мешают его предвыборной кампании и отнимают слишком много времени. Это не позволит победить нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а дать ему пойти на второй срок — немыслимо.

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи также не упустил случая пнуть бизнесмена. Он заявил, что независимо от справедливости уголовных обвинений, поведение Трампа не соответствует должности президента США. При этом ни один из критиков не собрал более 3% голосов избирателей.

Жаркие дебаты с украинским акцентом

Одним из самых ярких эпизодов дебатов республиканцев стал украинский вопрос. Бизнесмен Вивек Рамасвами открыто заявил, что не только против увеличения военной и другой поддержки Украины, но и считает такой подход катастрофическим.

Рамасвами подчеркнул, что власти США должны использовать ресурсы для решения внутренних вопросов страны и защиты от вторжений на южной границе: пора ограничить приток нелегальных мигрантов из Мексики. Украина же не является приоритетом для американцев.

Все та же Хейли, оппонируя Рамасвами, тут же упрекнула его в полном отсутствии внешнеполитического опыта, а также в недостаточном непонимании глобальной роли Соединенных Штатов в современном мире, сообщил телеканал Fox.

«Мы должны знать, что Украина — это наша передовая линия обороны! Он хочет отдать Украину России, он хочет допустить Китай в Тайвань, он хочет прекратить поддержку Израиля!» — обвинила Хейли своего однопартийца.

Слава направо: бизнесмен Вивек Рамасвами и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли во время дебатов / YouTube

Остальные политики согласились с необходимостью оказывать помощь Украине. Единственный, кто оставил себе место для маневра, стал губернатор Флориды Рон Десантис: он просто ушел от вопроса, заявив, что европейским странам необходимо увеличить пожертвования.

Кстати, несмотря на то, что на Рамасвами «оттоптались» практически все семеро кандидатов — вспомнили и молодость, и отсутствие опыта — его рейтинг существенно увеличился, и именно молодой политик стал звездой дебатов, заявила газета The New York Times.

Убрать Трампа не выйдет

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий пояснил «360», что законно убрать Трампа из предвыборной гонки не получится. То, что бизнесмен находится под следствием, не мешает ему легально заявлять свою кандидатуру на первый пост в США.

Остальные кандидаты-республиканцы, по словам американиста, бледны, за исключением Рамасвами, но и ему далеко до Трампа. Отказаться от кандидатуры экс-президента США будет означать для Республиканской партии проиграть выборы 2024 года.

То, что Трампа преследует по уголовным статьям, связанных прежде всего с событиями 6 января 2021 года, только добавляет ему рейтинг. Так что в Милуоки просто посидели семь мальчиков и одна девочка за детским столом. Ну, ничего страшного, взрослый обедал в другом месте. Дмитрий Дробницкий

Дробницкий отметил, что за сокращение поддержки Украины выступают многие республиканцы. Впрочем, не только они — второй, после Байдена, кандидат от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, придерживается точно такой же точки зрения.

«Кто из истеблишмента поддерживает курс нагнетания конфликта с Россией и помощью Украине? Трамп, Кеннеди-младший, Рамасвами, Десантис — все против. То есть за поддержку Украины выступает главный украинский коррупционер — сам Байден и кандидаты с рейтингом на 2-3%. Вот такой политический расклад», — сказал американист.

Он добавил, что мнение того же Рамасвами, который говорит от лица молодых консервативных предпринимателей Соединенных Штатов, сейчас полностью совпадает с точкой зрения партийного актива Республиканской партии.