Мир 13 декабря 2023, 15:44 Путь к фиаско. Ложь Зеленского не тронула американцев Политолог Подлесный: мирное соглашение с РФ будет подписывать уже не Зеленский Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Global Look Press

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Украина безвозвратно теряет свои территории, а Запад уже который раз отказывается передавать оружие и деньги. Не помогли даже личный визит Владимира Зеленского в сенат США и очередная ложь о российской армии. Люди во всем мире — украинцы, европейцы и американцы — отчетливее понимают, что украинской стороне пора садиться за стол переговоров с Россией.

США не дали денег Зеленскому

Очередной визит Владимира Зеленского в американский конгресс прошел в штатном режиме. Президент Украины снова попытался выклянчить денег до того, как сенаторы уйдут на каникулы. В качестве добавки были заявлены армейские тактические ракеты системы большей дальности ATACMS.

Как и положено профессиональному попрошайке, Зеленский не обошелся без вранья. Он на голубом глазу сообщил сенаторам, что Россия в 2023 году «не заняла ни одного украинского поселка». Однако «американские партнеры» хорошо осведомлены о ситуации на фронте и в помощи отказали.

При посещении военной академии в Вашингтоне Зеленский пожаловался на скупость сената. По его словам, коррупция на Украине почти полностью искоренена, так что деньги можно перечислять смело. Глава киевского режима также отметил, что ВСУ хотят получить еще системы ПВО Patriot, средства РЭБ, беспилотники и истребители.

Украинцы не хотят воевать

Между тем Киеву уже почти из каждого утюга говорят о необходимости заключить мир с Москвой. Американский бизнесмен Дэвид Сакс прямо заявил, что в противном случае к потерянным навсегда Крыму, ДНР, ЛНР, большей части Херсонщины и Запорожья добавятся Харьков, Одесса и другие территории.

Миллиардер Илон Маск согласился с этим утверждением. Ранее он неоднократно призывал президента Украины согласиться на переговоры с Россией и охарактеризовал Зеленского как «мясника», живущего «в своей реальности, которая не соответствует действительности».

Украинские власти словно стремятся подтвердить нелестное мнение Маска. Мобилизация набирает обороты: сотрудники местных военкоматов отлавливают людей в фитнес-клубах, маршрутках, кафе, торговых центрах и по старинке — на улицах. Под призыв попали даже ограниченно годные мужчины с инвалидностью.

Такие меры отразились на настроениях в обществе. Если в феврале этого года на Украине было более 60% «ура-патриотов», готовых «воевать до последнего», то сегодня их уже 48%, а 44% украинцев согласны и на компромиссы, и на мирные переговоры с Россией.

Юридический тупик Зеленского

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный пояснил «360», что Зеленский не станет прислушиваться к разумным доводам большинства: он просто не может поступиться принципами, которые сам же провозгласил.

Зеленский не будет даже обсуждать эти вопросы, поскольку сам подписал документ, запрещающий проводить какие-либо переговоры. А без переговоров легитимно передать часть территории страны России руководство Украины не может. Создан юридический тупик. Геннадий Подлесный

Украина до сих пор поддерживает у своих западных партнеров иллюзию, что она может (разумеется, при активной помощи из-за рубежа) поставить Россию на колени: выйти на границы 1991 года, в клочья «разорвать российскую экономику» и так далее. Пусть не в этом году, но вот в следующем — наверняка.

«В подобной ситуации есть только один выход — российской армии нужно идти вперед и освобождать все левобережье Днепра, Одесскую и Николаевскую области. После этого, полагаю, Запад просто заставит Украину ввести переговоры с Россией», — сказал Подлесный.

Скорее всего подписывать мирное соглашение будет не Зеленский, а кто-то из украинских политиков, благо там целый сонм желающих поуправлять страной, допустил собеседник «360». Однако это будут уже совсем другие переговоры, не те, что проходили в Стамбуле.

Охотники до чужого добра

Лживое заявление Зеленского о том, что Россия якобы в течение года не заняла ни одного населенного пункта, адресовано простым американцам, которые будут смотреть трансляцию его речи или читать о ней в СМИ, заверил Подлесный.

Это делается для тех людей, которые лишены доступа к правдивой информации. Они зомбированы и «питаются» тем, что дают им СМИ и социальные сети, контролируемые англосаксами. Иначе с каждым месяцем становится все сложнее объяснить, почему в провальную операцию нужно вкладывать все больше и больше денег. Геннадий Подлесный

Но не все западные средства массовой информации подвержены давлению Госдепа, подчеркнул политолог. Периодически даже в Washington Post появляются статьи, рассуждения, комментарии, интервью (как правило, отставных военных), в которых более или менее правдиво отображается ситуация на Украине. Правда, это редкость.

«Общий мейнстрим западной пропаганды в СМИ и социальных сетях направлен на то, что Украина держится, более того — осталось еще чуть-чуть ей помочь и она победит, все будет хорошо. России же развалиться на „удельные княжества“, а главное: все ее ресурсы потекут длинными реками через Европу в США», — пояснил Подлесный.

Он подчеркнул, что в основе всего украинского конфликта лежат желания Соединенных Штатов и стран Европы получить бесплатный доступ к российским ресурсам: газу, нефти, металлам и драгоценным камням. Именно эта жадность до чужого добра и служит тем внутренним «моторчиком», что двигает все эти денежно-оружейные потоки на Украину.

Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Россия никогда не была агрессором

Подлесный назвал последние заявления западных политиков, будто Россия, разгромив Украину, немедленно отправится завоевывать весь мир, нелепыми. Бредовость этой идеи понимают не только ученые эксперты, но и простой народ. Он прекрасно помнит сотрудничество России со странами Запада и дешевые российские энергоносители.

«Было время, когда Россия даже хотела и в НАТО вступить, и в ЕС. Мы были готовы к единому экономическому пространству. И это не только декларировалось: Россия делала все, чтобы решить эти вопросы. Мы вступили в ВТО, наступив себе на многие болевые точки, ослабили свой оборонный потенциал. Геннадий Подлесный

Однако в России никогда не было никаких захватнических или реваншистских настроений, отметил политолог. Наоборот, всегда хотели помогать и делиться. Например, после победы над фашисткой Германией СССР отдал Польше и ряду других стран большие территории, которые мог бы оставить за собой.