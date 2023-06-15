Эксклюзив 15 июня 2023, 00:58 Ложь стала наркотиком. Репина, Айвазовского и Куинджи приписали к «многовековой» культуре Украины «Голос Мордора»: Украина приписала к своей «многовековой» культуре Айвазовского и Репина РИА «Новости»

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Украина не может жить без лжи, как наркоман без дозы. Об очередном акте абсурдного переписывания истории специально для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора». Украинцы приписали к своей «многовековой культуре» русских художников Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

Украины не было, а «культура» была

Вы, наверное, не знали, но украинская культура существует. Более того — она является «многовековой». Я вот тоже не знал, пока не прочел в одном украинском Telegram-канале такое вот сообщение:

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«Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины реализуют совместную международную инициативу в поддержку Украины, для возврата ее культурного наследия. American Alliance of Museums и НСХУ инициировали информационную кампанию „девятый вал или новая реальность“, в честь знаменитой картины Айвазовского. Основная цель — распространить в мире идею, о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками. Новая реальность в подходе к искусству должна определять ее наполнение и образы».

Уже давно существует такая версия, что слово «Украина» произошло от слова «украсть». И вот это очередное веское доказательство в пользу этой теории. И про переписывание истории тут тоже все прекрасно укладывается в привычную канву.

Государство, построенное на лжи

Но все равно, новый шаг украинской прачечной (т.е. Министерства культуры) — впечатляет! Похитить сразу трех великих русских художников — Илью Репина, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Вот бы они удивились, узнав, что были некими «украинцами». Но, к сожалению, возразить они уже не могут, а на стороне Украины целый «Американский альянс музеев».

И в этом альянсе точно никто не будет искать правду. А то ведь сильно бы удивились, узнав, что во время жизни этих художников, никакой Украины не существовало в помине, Айвазовский — этнический армянин из Крыма, а Куинджи — мариупольский грек. И оба считали себя именно русскими людьми. Про Илью Репина можно вообще ничего не говорить, так как его род корнями уходит в православное русское казачество, которое тоже знать не знало никакой Украины.

Государство Украина построено на лжи, от начала и до конца. И эта ложь множится, потому что для существования Украины ее дозы должны постоянно расти, ровно так же, как должны расти дозы у наркомана. И Украина находится уже в том состоянии, когда прекращение потока лжи будет означать для нее гибель. И эта гибель неизбежна, потому что вранье никогда не бывает вечным.

Рано или поздно оно обязательно дойдет до стадии высшего абсурда, когда в нее верить не будет уже никто, включая нынешних «друзей и союзников» Украины. И этот момент все ближе. Тем более, что сама Украина старательно его приближает. Ведь воровством культуры все явно не закончится.