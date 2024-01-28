Эксклюзив 28 января 2024, 15:59 Лютая и пещерная русофобия. Финны осознают причины своих проблем, но будет поздно Блогер «Голос Мордора»: русофобия дорого обошлась Финляндии IMAGO/Minna Raitavuo/globallookpress

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Жители Финляндии считали, что продвигаемая их правительством русофобия никак не отразится на жизни населения — страна без раздумий вступила в НАТО и закрыла все границы с Россией. Однако в результате финны поняли, что экономическая ситуация в стране резко изменилась, но все равно сохранили свою ненависть к России. Об этом в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Финны сегодня выбирают своего нового президента. Кандидатов трое — Александер Стубб, Пекка Хаависто и Юсси Халла-ахо. И по большому счету финнам нет абсолютно никакой разницы, кого они выберут. Трое из ларца абсолютно одинаковы с лица. Политические программы отличаются очень незначительно, а объединяет их абсолютно лютая, буквально пещерная русофобия. Все президенты выступают за лишение финского гражданства при наличии российского, а также за полное закрытие границы с Россией.

А в начале февраля в Финляндии произойдет еще одно, куда менее приятное для власти событие — всеобщая забастовка. Забастовка ожидается таких масштабов, которых Финляндия еще не видела. По всей стране остановится общественный транспорт и производственные предприятия, к забастовке планируют присоединиться медицинские работники всех уровней, учителя и даже персонал дошкольных детских учреждений. Финны недовольны тем, что сворачивается социальная политика государства. Страна, которая некогда была чуть ли не идеалом «европейского социализма», оказалась на пороге новой жизни, в которой о прекрасном социальном государстве останется только память.

Русофобия была всегда

Я вот не знаю, понимают ли финны, почему так произошло. Ведь не секрет, что русофобия в Финляндии была всегда, даже во времена Российской империи. Нелюбовь маленького тихого народа, который считает свой образ жизни единственно правильным, к огромному соседу, к «империи варваров», которые мешают финнам жить так, как им хочется.

Тем не менее финны не только получили из русских рук государственность, которой у них в помине не было, но и прекрасно жили за счет сотрудничества со своим соседом, при этом продолжая все так же его недолюбливать.

Финны привыкли жить хорошо и слишком расслабились. Возможно, возомнили, что их тихая жизнь в достатке — достижение исключительно самих финнов и поэтому, когда поперло огромное цунами русофобии, никто особенно не возражал.

Никто особенно не протестовал против вступления в НАТО и военной помощи Украине. Просто потому что финны думали, что все будет как «при бабушке».

РИА «Новости»

Стремительно катятся вниз

Но не тут-то было, и граждане северной страны с удивлением узнали, что за все нужно платить, а русофобия и вовсе стоит неподъемных денег, да еще если от русских во многом зависит их благосостояние.

Мы многое знаем про Францию или Германию, какие там экономические проблемы, и как эти страны стремительно катятся вниз. Но в Финляндии положение еще серьезнее, так как с Россией страну связывало огромное количество экономических связей, в том числе и в критически важных отраслях. И сейчас все это с огромной скоростью схлопывается. Финны внезапно осознали, что до разбитого корыта остался не такой уж большой путь. Но скорее всего, пока что не могут выстроить причинно-следственные связи.

Так что посмотрим, что будет в феврале. Если финны на самом деле умные и практичные люди, то они должны будут протестовать против НАТО, против закрытия границ с Россией и против помощи Украине. Именно это и должно быть главными лозунгами забастовщиков, если финны хотят сохранить свой привычный образ жизни.

Но что-то мне подсказывает, что осознание причин проблем финского государства в обществе еще не наступило. И как бы не было поздно, когда оно наконец-то наступит.