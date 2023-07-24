Эксклюзив 24 июля 2023, 13:44 «Любые варианты чреваты последствиями». Запад оказался перед выбором, как забирать зерно с Украины Военный эксперт Михайлов: США вряд ли рискнут вывозить зерно с Украины под своими флагами Aleksandarlittlewolf / Freepik

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У Запада есть несколько вариантов вывозить зерно с Украины после окончания зерновой сделки, однако все они могут привести к негативным последствиям. Об этом предупредил в разговоре с «360» военный эксперт Евгений Михайлов.

После завершения сделки Украина лишилась возможности безопасно вывозить зерно через черноморские порты, отметил Михайлов. Очередные попытки обмануть Россию не удались, обратил внимание военный эксперт.

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«Украина в период зерновой сделки пыталась укрепить свою линию обороны и фортификационные сооружения в той же Одессе и Николаеве и так далее. Но окончание зерновой сделки разрушило все планы. У России оказались развязаны руки», — указал он.

Теперь украинцы могут вывозить зерно только через Измаил и пару небольших речных портиков в Приднестровье, сообщил собеседник «360». Украина может использовать железнодорожные пути, но это будет минимум на фоне того, какие объемы вывозили по морю, сказал Михайлов.

«Опять же, и Россия на месте не стоит — мы будем бить по тем железнодорожным узлам, где Украина будет пытаться вывозить зерно. То есть мы тем самым будем нарушать любые возможности Украины зарабатывать деньги для противостояния с Россией», — пояснил военный эксперт.

США не рискнут вывозить зерно по морю

Американцы вряд ли рискнут вывозить зерно на кораблях под своими флагами, продолжил собеседник «360». Он предположил, что это могут попытаться сделать другие государства, однако для России любое судно из недружественных стран будет являться агрессивным, поэтому вряд ли РФ даст им безопасно пройти по черноморскому коридору.

«Опять же, необязательно мы будем поражать эти суда. Украина сама напичкала мин повсеместно. Возможны, конечно, и провокации. Здесь я хотел бы сказать, что сейчас Запад стоит перед выбором, как забирать зерно с Украины. Пока варианты окончательные не избраны, но любые варианты чреваты последствиями», — отметил Михайлов.

Помощь Африке

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что во время зерновой сделки гуманитарную помощь Африке фактически не оказывали, напомнил военный эксперт. Вопросы такой поддержки, вероятно, будут решать на форуме Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, предположил собеседник «360».

«Я думаю, что Владимир Путин четко предложит нуждающимся странам определенную часть зерна бесплатно», — сказал военный эксперт.

По его словам, такие предложения поступали и на фоне зерновой сделки, но России не дали возможности воспользоваться теми обещаниями, которые Запад выказал в преддверии подписания соглашений. Форум должен раскрыть ту помощь, которую РФ готова оказывать Африке, обратил внимание Михайлов.

«И на этом фоне я не думаю, что африканские страны попадут под призыв американцев отказываться от помощи России, поддержать санкции в отношении России и прочее», — подытожил собеседник «360».