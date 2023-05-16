Мир 16 мая 2023, 00:47 ✈️ Любовь к России ни при чем. Почему Грузия ослушалась США и одобрила полеты российской авиакомпании Политолог Маркелов: Грузия одобрила авиасообщение с Россией в своих интересах РИА «Новости»

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Грузия выдала разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов с 17 мая. Власти страны сделали это, несмотря на угрозы США о возможных санкциях и призывы Евросоюза разворачивать лайнеры из России. Грузинская сторона взяла на себя особые риски не из-за любви к России, а решила действовать в своих интересах. Людям нужно, чтобы в их страну летали самолеты, бизнесу — продать свой товар и заработать. В этом вопросе не важно, с кем иметь дела, заявил в разговоре с «360» выразил политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Далее — его прямая речь.

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Конфликт верхушки власти

Я думаю, что тут несколько причин. Глобальная причина в том, что Грузия, в отличие от подавляющего большинства бывших стран Советского союза и СНГ, пытается найти такое устойчивое место в сегодняшнем политическом мире, в геополитике. Она тоже, конечно, ищет свою модель всего этого, то есть как себя вести, как быть страной, на что реагировать и не реагировать. В данном случае я думаю, что внутренний консенсус грузинской элиты пошел по сценарию, чтобы закрепиться среди простого грузинского населения.

Что я имею ввиду? Что, безусловно, конфликты внутри грузинской элиты есть, то есть условно президент Грузии, которая наполовину гражданка США, наполовину грузинка, она, конечно, отстаивает интересы США. А председатель парламента Грузии здесь, в Грузии, живет, избран здесь. И коалиция вокруг него сработала на решение, которое, скорее всего, невыгодно власти с точки зрения давления, но зато выгодно с точки зрения поддержки населения.

Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели / РИА «Новости»

То есть, другими словами, почти все страны Евросоюза не могут принять подобное Грузии решение. Они ищут его, они пытаются убеждать народ в том, что все-таки надо Украине помогать, и рейтинги у власти падают по всем странам Евросоюза.

А Грузия аккуратненько, не торопясь, со своими интересами идет, и руководство Грузии действует сообразно ощущениям того, что ждет от них население. А население что ждет? Грузинский бизнес завязан на 90% с Россией. Грузинская туристическая история завязана минимум на 80-90% тоже на России.

Со стороны кажется, что вроде бы решение грузинское какое-то совершенно непонятное. То есть мир вокруг говорит: «Вы все с ума сошли». А грузинская власть сегодняшняя говорит, что «нет, мы исходим из интересов грузинского народа. Мы к санкциям тоже не присоединяемся, дело не в том, что мы любим Россию». Они не любят Россию, но есть четкое, рациональное ощущение решения, которое позволяет Грузии решать свои собственные проблемы самой. Сегодня все страны мира делятся на государства, которые пытаются отстаивать свои интересы самостоятельно, вопреки всему, и те страны, которые ложатся под чьи-то интересы.

Грузия пошла на риск

Вот подавляющее большинство стран Евросоюза, за исключением той же Сербии, той же Венгрии, которые тоже поддавливают, они все свою идентичность поломали. Легли в эту братскую могилу на уровне российско-украинского конфликта, поддерживая, даже внутри себя понимая, что это это неправильно, но пошли по американскому сценарию. Грузия — как немногие страны, так сказать, как наш блок казахский, киргизский, таджикский, пошли по сценарию формирования своей идентичности «пока связи с Россией крепки, будем опираться на них, потому что это выгодно».

Нет ничего постоянного, увы. Не в жизни человека: мы не можем постоянно быть счастливыми, мы когда-то несчастные. Страна точно так же, как и обычная жизнь человека, не может постоянно делать шаги, которые только ее укрепляют.

Тбилиси / Pxhere

Руководство страны, в данном случае Грузии, принимая подобное сейчас решение, берет на себя риски. <…> То есть у мира вокруг Грузии масса вещей, которые будут болезненные для Грузии, но пока, повторяю, говорить о том, что Грузия идет семимильными шагами в сторону собственных решений… Конечно, нет. Она до какого-то предела будет идти, но, но этот предел не вечный.

Удобная Россия

[Но] она ведь почему так ведет себя? Ее уже кинули по поводу вступления в ЕС и так далее. У Грузии есть что предъявить миру, а у мира есть что предъявить Грузии. Пока Грузия решает свою [ситуацию]. Возможно, это конъюнктурное решение — мы не знаем с вами. Возможно, это [что-то наподобие] «назло Евросоюзу дружить с Россией». Может быть, это как способ давления Грузии и манипуляции Евросоюза. Мы с вами этого никогда не узнаем. Но совершенно точно, что это не железобетонное решение.

Сейчас конфликт внутри грузинского руководства между президентом и лидером законодательной власти пока разрешается в сторону депутатов Грузии. Отлично, пусть будет, все нормально. Понятно, что митинги профинансированы. <…> Грузия небогатая страна, поэтому бедные всегда найдутся, которые за деньги готовы изображать народные бунты. Понятно, что это стимулировано. Это не мнение народа, это очень важно понимать.

Мнение народа — это чтобы летали самолеты, чтобы товар грузинский продавался, чтобы люди зарабатывали, чтобы люди жили. И им плевать, Россия это будет, Азербайджан, черт с дьяволом или Америка. Пока удобна Россия. Все.