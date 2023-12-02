Мир 02 декабря 2023, 11:32 Любовь к колбаскам и отвращение к спорту. Как Генри Киссинджер дожил до 100 лет Дэвид Киссинджер: отец дожил до 100 лет благодаря уму и постоянному движению РИА «Новости»

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Жирная пища, отвращение к спорту, постоянный стресс. Казалось бы, образ жизни бывшего советника президента и госсекретаря США Генри Киссинджера — прямая дорога в могилу. Но выдающийся политик пережил большинство своих сверстников и недоброжелателей. В чем же секрет его долголетия?

Никто и не думал…

Дэвид Киссинджер назвал «выживание» своего отца чудом. Наследник писал для The Washington Post об образе жизни родителя, далекого от идеалов.

Долголетие моего отца особенно удивительно, если принять во внимание режим, которого он придерживался на протяжении всей своей взрослой жизни. Дэвид Киссинджер

Диета экс-советника американского президента была, мягко говоря, неправильной. Киссинджер обожал жирные колбасы и шницель, постоянно стрессовал из-за работы, спорт любил, но исключительно в качестве зрителя.

«Как я дожил до 100 лет? Я не знаю. Я не стремился к этому», — говорил сам Киссинджер в последнем телеинтервью с генеральным директором Axel Springer Матиасом Депфнером.

Семья Киссинджера отмечала, что мужчина в целом делал много вещей, которые медики не одобрили бы.

Daniel Vogl/dpa/globallookpress

Пытливый ум и любопытство

Киссинджер-младший уверен — все дело в уме. Его отец обладал «неутолимым любопытством» и «чувством миссии». Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт также говорил о Киссинджере, что тот никогда не прекращал работать.

«Он работает усерднее, чем 40-летний человек. Я могу вам сказать, что он встает утром и работает весь день. Он ужинает со своей женой и семьей и работает по ночам», — цитировало Шмидта издание Business Insider.

Экс-генеральный директор Google заключил, что секрет долголетия — быть трудоголиком.

Профессор кафедры старения и здоровья в Каледонском университете Глазго в Шотландии Дон Скелтон рассказал Business Insider, что Киссинджер действительно дожил до 100 лет благодаря своему уму и любознательности.

Активный и любознательный ум Генри, его целеустремленность и его взаимодействие между поколениями являются краеугольными камнями его долголетия, наряду с некоторыми хорошими генами и конечно, деньги, чтобы обеспечить немедленное решение любых проблем со здоровьем. Дон Скелтон профессор

Хотя Киссинджер и не занимался спортом, он постоянно был в движении. Сидячий образ жизни считается таким же вредным для человека, как и, например, курение. Движение, постоянная занятость, активный и пытливый ум — залог «правильного» старения.

«Неутолимое любопытство, которое позволяло ему активно взаимодействовать с миром», — писал Дэвид Киссинджер о своем отце.

Еще один секрет выносливости дипломата — это его целеустремленность. Как отмечал сын, хотя Киссинджера изображали в карикатурном виде как холодного реалиста, он не был бесстрастным и глубоко верил «в такие загадочные понятия», как патриотизм и лояльность.

«Дипломатия никогда не была для моего отца игрой. Он практиковал это с преданностью и упорством, рожденными из личного опыта», — добавил Дэвид.

Он также вспоминал, что даже пандемия «не замедлила» его родителя. Тот продолжал активно работать и даже написал две книги. Киссинджер до последних дней жизни мыслил ясно и трезво.

РИА «Новости»

Человек — существо социальное

Рутина, социальные связи и генетика играют роль в долголетии. Например, пожилые люди, которых навещают родственники или друзья, живут дольше. Исследование на эту тему публиковал научный журнал BMC Medicine.

Распорядок дня и привычек, что еще называют «рутинологией», также связаны с продолжительностью жизни. Даже если эти привычки не самые полезные для здоровья, передавал Business Insider.

Люди старше 80 лет, сохраняющие определенные когнитивные способности, такие как хорошая память, аналогичные людям в возрасте 50 лет, — не обязательно следуют тому, что мы могли бы назвать здоровым образом жизни. Хилари Брюк исследователь

И еще одна важная особенность — генетика. Доктор Ольшанский рассказал DailyMail, что это самый высокий шанс прожить до старости.

Еще одним известным долгожителем был американский инвестор Чарли Мангер. Он был поклонником пончиков, арахиса, диетической колы и отказывался от физических упражнений. Тогда исследователи тоже сходились во мнении, что крепкие социальные связи, активность, а также отказ от курения — ключевой фактор «суперстарения».

РИА «Новости»

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет. Долгие годы он собственноручно создавал внешнюю политику Штатов, а к его мнению прислушивались даже после ухода из Белого дома. Политический гигант действительно принимал решения, меняющие мир.