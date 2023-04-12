Эксклюзив 12 апреля 2023, 17:42 Любители сеять хаос. США предпочтут вторжению в Мексику конфликт на российской границе Военный эксперт Михайлов: США не вторгнутся в Мексику, им не нужен серьезный конфликт Unsplash

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В США решили обсудить новую цель для военного вторжения. Под прицел конгрессменов попала Мексика: в этой стране политики хотят начать спецоперацию, чтобы покончить с наркокартелями. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов объяснил «360», что американцы преследуют свою главную цель — создать всеобщий хаос.

Далее — его прямая речь.

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Я ничему не удивлен, особенно заявлению Politico. Ведь для США главная задача — чтобы везде был хаос и они пожинала свои плоды. Тем не менее в нынешней ситуации вряд ли будет какое-то вторжение или нападение на серьезную страну.

Вполне вероятно, для раскачки обстановки Соединенные Штаты ударят где-нибудь поближе к Китаю, чтобы втянуть КНР в какой-то конфликт. Потому что главные геополитические враги сейчас для Вашингтона — Россия и Китай.

Опять же, если говорить о вторжении, должно пройти какое-то время, чтобы заводы наработали вооружение. Мы видим, что в США тоже была проблема с загрузкой военных заводов. Когда начался конфликт на Украине, они все массово заработали.

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США грозит гражданская война

Сейчас, думаю, если забьются склады, вторжение возможно. Сложно предположить, что война начнется у границы Соединенных Штатов. Если какой-то конфликт и возникнет, то это будет гражданская война в США. Потому что сейчас там происходит глубочайшее разделение социальных слоев, раскачивается ненависть между цветными и белыми. И все это [нагнетают] искусственно.

Сложно предположить, что нападение на Мексику все-таки будет. Хотя между этим государством и США есть спорные моменты — например, штат Техас. Но если начнется гражданская война, будут какие-то внутренние столкновения, то вероятны и другие конфликты.

Прямой конфликт с Россией — конец всему

С большей уверенностью я могу говорить о том, что если Соединенные Штаты и начнут какую-то военную кампанию, то в близких к России и Китаю странах. На прямой конфликт с Российской Федерацией они не пойдут — это будет конец всему мировому сообществу.

Очевидно, что Россия [в таком случае] не воздержится от ударов тактическим оружием. <…> А после такой войны все уже будут драться палками.