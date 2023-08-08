Эксклюзив 08 августа 2023, 14:48 «Любимое дитя Запада». Зеленский сделает все, чтобы не проводить президентские выборы в 2024 году Политолог Светов: Зеленский будет цепляться за власть и не допустит проведение выборов

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В 2024 году на Украине должны состояться президентские выборы. Действующий глава государства Владимир Зеленский постарается отложить мероприятие, чтобы сохранить власть за собой, рассказал «360» политолог Юрий Светов. Он предположил, что Запад поддержит политика в этом стремлении, потому что найти другую такую «марионетку», слепо исполняющую приказы извне, будет довольно сложно.

Выборы могут отменить

Политолог напомнил, что на будущий год на Украине планировали проведение выборов и президента, и депутатов Верховной рады. Однако из-за недавнего продления военного положения в стране голосование могут отменить — решению постараются придать характер законного акта.

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«Понятно, с другой стороны, что они боятся. И депутаты Верховной рады боятся потерять свои места, и боится [президент Украины Владимир] Зеленский того, что его могут не избрать. Они (социологи — прим. ред.) публикуют постоянно опросы общественного мнения, по которым поддержка Зеленского просто больше 100%, все видят только его президентом, поддерживают его политику, но достоверность этих социологических исследований весьма трудно подтвердить. Особенно учитывая, сколько украинцев покинули страну, уехали в Российскую Федерацию, уехали в Западную Европу. Их мнение учитывается или не учитывается?» — задался вопросом Светов.

По его словам, для Зеленского угроза может исходить со стороны украинских военных. Некоторые эксперты полагают, что силовики надеются одержать победу в конфликте, если отстранят от управления войсками гражданских, включая президента страны.

Зеленский вцепится в кресло

Юрий Светов отметил, что главным вопросом для Зеленского остается потенциальная потеря власти и наступление часа расплаты.

«Неслучайно [зампред Совбеза России] Дмитрий Медведев, вспоминая 15-ю годовщину операции принуждения к миру Грузии (он тогда был президентом), сравнил судьбу Саакашвили и судьбу Зеленского. Ведь Саакашвили тогда воинственно себя вел, начал атаку на Южную Осетию, на российских миротворцев, а в результате был разгромлен», — провел параллели собеседник «360».

Он добавил, что украинский лидер опасается повторения судьбы Саакашвили.

«Поэтому Зеленский будет держаться за власть зубами, когтями, ногтями — всем, чем только угодно. Конечно, выборов в положенный конституцией срок он не допустит. Я скажу только одну оговорку — какая будет Украина в 2024 году? Кому тогда надо будет выбирать президента и какой части Украины будет этот президент?» — заявил Светов.

Кто навяжет конкуренцию

Пока что западные партнеры не настаивали на проведении выборов, отметил политолог. По его словам, страны Запада в любом случае одобрят все, что сделает Зеленский.

«По крайней мере публично найдут объяснения в тех же самых статьях — о том, что во время военного положения выборы не проводятся. Конкурентов у Зеленского на политическом поле не видно. Он всех, кого мог, разогнал. В качестве какого-то претендента на пост президента называли главкома ВСУ Залужного. Одна из таких кандидатур, которая вызывает улыбку», — рассказал Юрий Светов.

По его словам, среди кандидатов могут появиться бывший советник Зеленского Алексей Арестович*, экс-министр Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко и даже Виктор Ющенко, которого эксперт назвал «проамериканской марионеткой».

«Я, например, не мог себе представить, что такого человека, как Зеленский, изберут президентом Украины. Но ведь избрали. И теперь еще говорят, что на второй срок изберут. Поэтому кого там американцы вытащат из запасных вариантов — не берусь предсказывать», — подытожил эксперт.

Какой кандидат устроит Россию

«Нам нужен проукраинский президент. Мы полагаем, что это суверенное право народов каждой страны — избирать свою власть, но хотелось бы, чтобы у наших соседей были во главе государства люди, которые заботятся о собственном народе и выстраивают нормальные взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. Мы бы хотели, чтобы у власти такие люди были в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Украине и других прилегающих государствах», — объяснил ситуацию политолог.

Он добавил, что к власти на Украине должен прийти человек, который не будет считать главным делом сражение до последнего украинца.

Реалии после СВО

После победного окончания спецоперации надо будет представить, какой будет Украина. В границах 1991 года ее точно не будет, отметил Светов.

«Часть регионов Украины уже вошла в состав Российской Федерации, что зафиксировано в нашей конституции. Не исключаю, что еще два-три региона могут совершить такой же акт, проведя у себя референдум и став частью Российской Федерации. Претендует на западные районы Украины Польша. Венгрия говорит о том, что те регионы Закарпатья, которые преимущественно населены венграми, могут отойти к ним. То есть это все предмет переговоров», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что только после этого можно будет обсуждать, кто станет президентом Украины, какая ее часть присоединится к НАТО или ЕС.

«На первом месте сейчас стоит победное завершение специальной военной операции <…> с реализацией ее целей, среди которых ее демилитаризация, и нейтральный статус Украины — на первом плане стоит. Хотелось бы, чтобы президент, который будет в этой оставшейся части Украины, четко понимал, что нейтральный статус Украины — это то, что от него будет требовать Российская Федерация», — рассказал Юрий Светов.

По его мнению, Владимир Зеленский сделает все, чтобы не проводить выборы в 2024 году.

«Учитывая, что он любимое дитя Запада, они позволят ему это сделать. Они (западные страны — прим. ред.) тоже понимают свои риски — столько денег, столько труда вложено в раскрутку Зеленского <…> У них, естественно, есть сомнения — найдется еще такая же марионетка, способная с таким усердием играть ту роль, которую ему навязали Соединенные Штаты», — подытожил собеседник «360».

Ранее о намерении участвовать в президентской гонке заявил боксер Александр Усик. Он заявил, что поборется за кресло главы государства после того, как снова станет абсолютным чемпионом.

* Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.