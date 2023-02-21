Мир 21 февраля 2023, 17:10 Литва решила ликвидировать добрососедство. Еще один шаг к диктатуре Журналист Авва: в этнократической Литве русские стали евреями XXI века Unsplash

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Вильнюсский региональный окружной суд вынес решение о ликвидации «Международного форума добрососедства» — крупной организации, выступающей против конфронтации с Россией. О том, как Литва семимильными шагами скачет в диктатуру, — в материале «360».

Тоталитаризм как старая болезнь

«Международный форум добрососедства» создал Альгирдас Палецкис, представитель литовской национальной элиты, который был в свое время вице-мэром Вильнюса.

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Сейчас политик отбывает срок в местной тюрьме: его приговорили к 6,5 года лишения свободы за шпионаж в пользу России. Доказательная база на суде по делу Палецкиса была засекречена, поэтому мы не знаем, существует ли она вообще, рассказал латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва в разговоре с «360».

По словам Аввы, как минимум в одном из процессов прокурор посчитал шпионажем даже сам факт чтения российского сайта на компьютере в одном из кафе Вильнюса.

Это доказывает, что с точки зрения нынешних властей Литвы просто позитивное отношение к России и вообще к чему-либо русскому, даже открытый томик Достоевского на улице — преступление. Если бы они могли читать мысли, то запретили бы даже думать по-русски. Вадим Авва

Любое несогласие с генеральной линией президента Литвы Гитанаса Науседы и главы министерства иностранных дел Витаутаса Ландсбергиса наказывается примерно так, как инакомыслие в СССР в 1937 году, подчеркнул президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

«И не считайте, что это преувеличение. Как профессор могу сказать, что тоталитаризм малых народов достаточно близок с точки зрения правового оформления и практических действий к тоталитаризму народов больших, только степень дисциплины еще более высокая. Потому что если весь народ — это один или два миллиона человек, — то каждый на виду», — заявил он «360».

Президент Литвы Гитанас Науседа / РИА «Новости»

Литва возвращается ко временам режима Антанаса Сметоны, считает Межевич. Литовский диктатор пришел к власти в 1926 году в результате государственного переворота.

«Важно понимать, что власть в Литве изначально тяготеет к тоталитаризму», — отметил собеседник «360».

Что касается демонизации русских, нужно отдавать себе отчет в том, что в Литве не существует свободных СМИ, а пропаганда более тотальна, чем в позднесоветское время, подчеркнул Вадим Авва.

Любые попытки самиздата в соцсетях вычисляются, а несогласных преследуют, или сажают в тюрьму, или беседуют с ними так, что они напрочь забывают о словесном протесте из-за страха сломанной жизни.

Журналист привел в пример литовскую писательницу Руту Ванагайте, описавшую холокост и участие в нем литовцев. Ванагайте была вынуждена покинуть родину из-за опасений преследования и физической расправы.

Притом что все признали: писательница использовала в своих работах подлинные документы, рассказал Авва. В период Второй мировой в Вильнюсском гетто уничтожили 96% еврейского населения республики.

Сегодня в этнократической колониально-зависимой Литве русские, безусловно, стали евреями XXI века. Вадим Авва

Так что трудно ожидать от властей Литвы какого-то другого решения по отношению к организации, имеющей в названии слово «добрососедство».

Прибалтику готовят к войне

Никакое добрососедство в нынешней ситуации невозможно, уверен Авва.

«Время собирать камни, время разбрасывать камни, время обнимать — и время уклоняться от объятий. По мнению литовской элиты, которая не в силах сопротивляться американцам, наступило время воевать», — сказал журналист.

В качестве доказательств того, что Прибалтику в целом — и Литву в частности — НАТО готовит к войне, Авва привел два факта.

Во-первых, в Литве сегодня тренируются военнослужащие ВСУ, а раненые лечатся в прибалтийских госпиталях. Во-вторых, регион насыщается войсками НАТО, военные прежде всего прибывают из США.

Возможна ли дружба?

Литовский истеблишмент, как латышский и эстонский, объединены отчаянной русофобией, заявил журналист. Если же мы говорим о желаниях «простых литовцев», молчаливого большинства, то тут все дело в том, что оно не субъектно ни в Литве, ни вообще в Европе.

«Никого не интересует мнение простого народа. Все эти европейские „демократические“ — тут нужно ставить большие кавычки — выборы, это всегда манипуляции и махинации. Их просто не существует в действительности. Иначе как так получается, что люди все время недовольны своими политиками, но каждый раз воспроизводят их на следующих выборах?» — обратил внимание Авва.

По словам журналиста, он не верит ни в какое литовское сопротивление или оппозицию. Ни на каких выборах им не удастся достичь успеха, пока Соединенные Штаты не потерпят поражение.

«А когда это случится, тогда сразу станет возможна дружба с Прибалтикой, что бы их элита сейчас ни думала и какой бы храброй себя ни считала», — подытожил Авва.