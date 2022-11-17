Мир 17 ноября 2022, 07:00 Лицемерный Запад забыл, как Киев устроил блокаду Крыма «Голос Мордора»: США обвинили Россию в блэкауте Украины, но «забыли» о своих преступлениях YouTube

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в ходе совместной пресс-конференции с главой Минобороны США Ллойдом Остином заявил, что в результате ракетных ударов России треть населения Украины осталась без электричества, и это «военное преступление» российского руководства. Однако государство, которое так активно навязывает всему миру свои «ценности», молчит о собственных преступлениях в Ираке, Сирии, Сербии и забывает про блокаду Крыма, которую устроила Украина. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Американский генерал молчит о блокаде Крыма

Генерал Милли делает вид, что не знает о том, как украинская сторона несколько лет назад перекрыла воду в Крым, а потом взорвала линии электропередач, оставив полуостров без электроэнергии. Но может кто-то поинтересуется у бравого генерала, чье же было военное преступление тогда? Просто очень хочется узнать.

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Генерал Милли молчит про сирийские и иракские города, которые были практически полностью стерты с лица земли американской авиацией и артиллерией. Какая уж там энергетика? В Ракке трупы гражданских из-под завалов доставали несколько месяцев. Да и в Мосуле было примерно то же самое.

США сеяли хаос «во имя добра»

Кстати, американцы в свое время тоже попытались лишить Сирию электроэнергии, взяв под контроль крупнейшую ГЭС страны и попросту отключив остальную Сирию. Да и водоснабжение пытались отрезать тоже.

Впрочем, могу предположить, что это было сделано во имя добра, гуманизма, победы демократии и свободы. Так им и надо, этим сирийцам, раз не хотя принимать американские ценности. Понятно, что все уже привыкли к лицемерию представителей «нации-гегемона», но все-таки не перестаю удивляться этой незамутненной наглости.

Мир изменился, но Вашингтон этого не заметил

Вроде совсем недавно заливали Вьетнам диоксидом, и там до сих пор от этого рождаются больные дети, вроде бы совсем недавно громили Сербию, используя боеприпасы с обедненным ураном, но все равно считают себя «моральным ориентиром» для всего мира.

Только вот мир уже не тот, а на этот «ориентир» поплевывают даже бывшие друзья и союзники. Пора бы уже привыкнуть, мистер Милли, хотя я и понимаю, что это процесс очень долгий и болезненный.