Эксклюзив 14 ноября 2022, 19:11 Лицемерие и саботаж. Запад врет, что Россия шантажирует мир угрозой голода Публицист Новоселов: Западу нужно прекратить врать, что Россия угрожает миру голодом На территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений в Ставропольском крае / РИА «Новости»

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Российский груз с удобрениями, который много месяцев удерживали в порту Роттердама из-за санкций, наконец, разрешили отправить в Малави. ООН организовала доставку груза под флагом Всемирной продовольственной программы. Согласно пресс-релизу, ему разрешили покинуть порт «потому что теперь мы знаем, что Россия ничего на нем не заработает», рассказал публицист Иван Новоселов в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Это, конечно, хорошие новости, но довольно тревожные. По условиям продуктовой сделки, российское зерно и удобрения исключены из-под действия любых санкций. Москва не против благотворительности, но благотворительность по принуждению — совсем другое дело.

Фактически это означает, что российский груз конфисковали и использовали на усмотрению тех, кто его конфисковал. Это никак нельзя назвать «освобождением от санкций».

По зерновой сделке украинское зерно снова поступает в Европу, однако поставки российского зерна и удобрений в нуждающиеся страны до сих пор саботируют. Хотя формально их вывели из-под санкций, для поставки требуется отдельно согласовывать каждый груз, поскольку транспортировка и страхование из-под санкций не выведены.

Более того, ограничения SWIFT и заморозка российских активов затрудняют любые процессы взаиморасчетов за поставки зерна и удобрений.

Фактически Россия может либо продавать их в дружественные страны, либо отправлять бесплатно в третьи страны, пользуясь услугами сторонних перевозчиков, которые не будут нести никакой ответственности за сохранность груза и его доставку в пункт назначения. К тому же им нужно будет платить.

РИА «Новости»

Россия и российские сельскохозяйственные поставщики имеют право самостоятельно решать, хотят ли они пожертвовать свою продукцию Всемирной продовольственной программе, и как минимум рассчитывать на благодарность от получателей.

Европе следует или пересмотреть позицию, или уже прекратить лицемерить и заявлять, что России создали все условия, а она не поставляет зерно исключительно с целью шантажировать весь мир угрозой голода.