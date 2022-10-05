ЕС согласовал ограничение цен на нефть: последствия | 360°

Мир 05 октября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Политика победила экономику. Европейцам предрекли падение уровня жизни без российской нефти Инвестиционный стратег Суворов: потолок цен на нефть скажется на уровне жизни в ЕС РИА «Новости»

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Евросоюз согласовал новый пакет антироссийских санкций, в который среди прочего войдет введение потолка цен на нефть. Ограничительные меры должны вступить в силу 6 октября. Такое решение может привести к росту стоимости бензина и дефициту поставок нефтепродуктов, а Россия еще больше повернется на Восток.

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ЕС может утвердить лимит на черное золото в два этапа, сообщила газета The Wall Street Journal. Европейские политики хотят отложить принятие санкций до тех пор, пока все страны «Большой семерки» не будут к этому готовы.

РИА «Новости»

Министры финансов стран G7 в конце июня объявили о намерении снизить зависимость от российских энергоносителей. Цены захотели ограничить так, чтобы они были выше стоимости добычи энергоресурса, но ниже рыночных показателей. Согласно плану, лимит стоимости начнет действовать с 5 декабря для нефти, а с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

В ответ Москва предупредила, что государства, принявшие ограничения, останутся без нефти. Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее собственным интересам.

Financial Times со ссылкой на источники между тем сообщила, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют значительно сократить добычу нефти для поддержания цен. И сделают это вопреки желаниям США.

Последствия для Европы

Некоторые страны ЕС поначалу выступали против потолка цен на нефть, перевозимую по морю. Среди них были Греция, Кипр, Мальта. Члены союза опасались удара по своей экономике. Но позже Кипр и Греция согласились с условиями Брюсселя.

РИА «Новости» / Максим Богодвид

Теперь политика в ЕС возобладала над законами рынка и экономикой. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суворов напомнил в разговоре с «360», что новые санкции — реакция на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По словам специалиста, очередные ограничения мало на что повлияют, поскольку в декабре вступит в силу эмбарго на российскую нефть, доставляемую по морю.

«Принципиально картина не поменяется. Но смогут ли они убедить покупателей российской нефти — Индию и Китай — согласиться на эти цены? Маловероятно. Этим странам нужен дисконт, они будут покупать черное золото из России, несмотря на введение потолка», — отметил Суворов.

Инвестиционный стратег добавил, что теперь европейцы будут приобретать более дорогое арабское сырье, его транспортировка тоже будет затратной. В итоге все это приведет к росту цен на бензин, дефициту поставок как нефти, так и нефтепродуктов.

Главное, что энергоресурсы станут более дорогими, а уровень жизни европейцев снизится Сергей Суворов.

Сотрудничество с Востоком

Профессор кафедры финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Юрий Юденков отметил в комментарии для «360», что теперь некоторые страны могут начать продавать Евросоюзу российский энергоноситель, но по новой цене.

Москва тем временем станет еще больше ориентироваться на восточные рынки: еще в марте на фоне санкций Индия захотела купить у России 15 миллионов баррелей сырой нефти по сниженным ценам.

«Если один покупатель ограничивает цену товара, то логично, что продавец пойдет к другому», — подчеркнул он.

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