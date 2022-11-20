Мир 20 ноября 2022, 18:36 Лидеры русофобии захотели объявить страну спонсором терроризма. России это не навредит Политолог Светов: признание РФ спонсором терроризма не будет иметь значения РИА «Новости»

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Европарламент согласовал резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. На пленарной сессии в Страсбурге 23 ноября пройдет голосование по документу. Скорее всего, участники проголосуют «за» — ведь для этого все затевалось. «360» разобрался, что будет дальше.

Итоги очевидны

Короткая предыстория. После конфискации (попросту кражи) российских активов в Европе появилась идея направить часть денег в качестве репараций на восстановление Украины. Сначала, в мае, появилась резолюция о «борьбе с безнаказанностью военных преступлений на Украине», предлагающая ссоздать соответствующий правовой документ.

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В октябре Верховная рада Украины приняла очередную резолюцию об «эскалации агрессивной войны России против Украины», в которой осудила военные преступления, якобы совершенные российской стороной, и призвала расширить санкции, а также активнее работать над созданием правового поля для дальнейшего воровства денег. Наконец, 18 октября Европарламент вынес на обсуждение предложение признать Россию спонсором терроризма и в итоге решил поставить вопрос на голосование.

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Результаты уже очевидны, рассказал «360» политолог и журналист Юрий Светов.

«Конечно, тут ответ определенный: все парламенты тех стран, которые у нас лидеры в русофобии, в результате проголосуют. Для этого ведется длительная подготовка», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

В чем же суть столь грозного термина, как «спонсор терроризма»? Еще недавно журналист-международник Аббас Джума делился с каналом опасениями о том, что граждан России приравняют к террористам и против них, а не только против вооруженных сил страны, будет вестись борьба. Однако ничего подобного в опубликованной резолюции нет.

Нет юридической силы

«Объявив Россию государством-спонсором терроризма, депутаты Европарламента хотят подготовить почву для привлечения Путина и его правительства к ответственности за преступления перед международным трибуналом», — отмечено в документе.

Указывается, что российские военные активизировали удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также якобы по «больницам, медицинским учреждениям, школам и убежищам», тем самым «нарушается международное право».

Совет ЕС определил террористические преступления как уголовные. Но объявить он может что угодно: никакой реальной юридической силы у этой организации нет. В ЕС даже нет в настоящее время правовой базы для определения страны спонсором терроризма, причем это прямо прописано в резолюции.

РИА «Новости»

«Определение государства в качестве спонсора терроризма традиционно предназначалось для государств, которые США считают „государствами-изгоями“», — прописано в документе.

Опять же мало кого интересует субъективное мнение США.

«Успешные истцы могут привести в исполнение свои решения в отношении замороженных российских активов», — звучит, конечно, весомо, но Россия давно попрощалась со своими украденными активами.

Еще одна угроза, содержащаяся в документе, заключается в том, что если Россию признают «террористическим государством», у нее больше не будет «иммунитета от исков, возбужденных в США в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Ливии, Сирии, Судане и на Украине». Но опять же у Америки не получится возбудить ни одно дело на основе ничего не значащей европейской бумажки.

РИА «Новости»

В середине резолюции внезапно начинается восхваление Евросоюза, который помогал жертвам терроризма в разных странах, в том числе материально.

«Однако существующие правовые положения на уровне ЕС не обеспечивают правовой основы для требований о возмещении ущерба», — печально констатировали составители документа.

Резолюция такой основы тоже не создаст. А самое прекрасное, что все решения Европарламента даже не обязательны к исполнению — это всего лишь рекомендации для стран ЕС.

Россию не запугать

Судя по тому же документу, госдепартамент США причислили к государствам — спонсорам терроризма Сирию, Иран, КНДР и Кубу. На эти страны наложили санкции, в частности запрет на оборонный экспорт в Соединенные Штаты и ограничение на их помощь. Россия под санкции попала давно, но ударило это больше по тем, кто их объявил. Страны столкнулись с энергетическим кризисом, ростом цен и наплывом беженцев.

Да и в этот раз, скорее всего, все ограничится санкциями.

Это не те структуры, чьи решения могут иметь прямое действие. Для нас это решение никакого значения иметь не будет. Будут пытаться наложить какие-то дополнительные санкции в связи с этим, ну и все на том. Юрий Светов политолог, журналист

Светов предположил, что главная цель — затруднить торговлю России с внешним миром, «не дать нам возможность получать деньги», которые мы якобы направляем на спецоперацию и поддержку ДНР и ЛНР.

Добавим от себя: в середине октября выяснилось, что несколько стран ЕС, несмотря на русофобские заявления, втихую восстановили торговлю с Россией до февральского уровня. Так с чего бы им выполнять пункты резолюции, если они не обязаны?

Политолог заметил, что Россия давно сделала для себя выводы в отношении сотрудничества с европейскими организациями, которые подчеркивают враждебность к ней. Юрий Светов напомнил, как министру иностранных дел Сергею Лаврову отказали во въезде на совещание с коллегами из других стран — вопреки уставу. (То есть в Европе не гнушаются нарушением собственных уставов.) Нет смысла направлять в подобные организации силы и деньги, чтобы в итоге выслушивать гадости и терпеть подобное обращение.

После начала спецоперации «спонсором терроризма» Россию уже признали Эстония и Латвия. Литва и Польша также назвали РФ «террористическим режимом». Заметили ли это россияне? Сказалось ли это на них? Едва ли.

Что касается враждебности, пусть Европа продолжает в том же духе, если хочет, и пожинает плоды. Что же касается запугивания России новыми и новыми никчемными документами — печально, что ЕС тратит на это силы и время, вместо того чтобы заняться тем, на что реально может повлиять.