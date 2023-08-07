Эксклюзив 07 августа 2023, 01:25 Лидерству глобально Запада пришел конец. О чем на самом деле говорили на саммите в Джидде Блогер «Голос Мордора»: на саммите в Джидде обсуждали изменение мироустройства РИА «Новости»

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В столице Саудовской Аравии закончились переговоры по урегулированию украинского конфликта. На саммите в Джидде разговор на самом деле был о мире, но в другом понимании. Речь шла не конкретно о прекращения огня, а о грядущем мироустройстве, которое обязательно поменяется. Об этом написал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Украина — не главное

На прошлой неделе я написал о том, что думаю об украинском саммите «мира», который только что закончился в столице Саудовской Аравии Джидде. Мое мнение тогда выглядело необычно, потому что явно шло вразрез с мейнстримом. Большая часть журналистов и блогеров сходилась на том, что саммит в Джидде, на который не приглашена Россия — чистой воды непотребство, а те страны «глобального юга», которые будут в нем участвовать, чуть ли не предатели.

У меня была иная точка зрения и она заключалась в том, что это будут большие переговоры глобального Запада с глобальным Югом. Вопрос Украины присутствовать будет, но он будет далеко не главным. И единственное, в чем я ошибся, так это в том, что переговоры будут большими.

Вопреки моему ожиданию, саммит проигнорировали очень многие крупные игроки, а некоторые страны сильно понизили уровень своего участия.

Никакой «формулы мира»

Что касается Украины, то ожидалось, что она будет нагло пропихивать свою «формулу мира», выведенную Зеленским, но правда в том, что от этой формулы на саммите в Джидде осталось лишь легкое и не очень приятное амбре.

РИА «Новости»

Никаких тебе жестких требований, никакого грозного пана Зеленского, взывающего «наказать агрессора». Видать, с украинской стороной перед саммитом провели хорошую разъяснительную беседу, опасаясь, что эскапад хуторолиссимуса представители стран «глобального юга» просто не вынесут и досрочно покинут мероприятие.

В общем — никакой «формулы мира». На саммите в Джидде никто и ничего не требовал. Говорить о том, что это была попытка Запада и Украины перетянуть на свою сторону страны «глобального юга» — большая ошибка.

Грядущая смена мироустройства

Но все это говорит о другом — серьезный разговор все же был. Нет, не об Украине, да и Зеленский в нем не участвовал. Но разговор на самом деле был о мире. Только в другом понимании. Не конкретного прекращения конфликта, а о грядущем мироустройстве, которое обязательно поменяется.

Очень интересно было бы узнать, какие встречи и дискуссии проходили на полях саммита и как мне кажется, эта информация будет потихоньку появляться, очень дозированно и постепенно. Но кое-что уже можно предположить с очень большой долей вероятности: глобальный Запад получил от этого саммита совсем не то, что хотел.

Ведь никто не кричит ни о каких дипломатических победах и усиливающейся изоляции России. Украинский лозунг «Весь мир с нами» вообще выброшен на помойку истории.

Саммит в Джидде был саммитом конца лидерства глобально Запада. И саммитом начала нового мира, контуры которого сейчас определяются. А то, что на саммите не было России — ей такие посиделки и не нужны. Потому что мир меняет именно она, а все остальные на это просто реагируют. Как могут.