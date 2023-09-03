Эксклюзив 03 сентября 2023, 14:31 Личность болванчика не имеет значения. Кто сменил Уоллеса в Минобороны Британии Блогер «Голос Мордора»: британский министр обороны Шэппс — управляемая фигура Department for Transport

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Нового министра обороны Великобритании Гранта Шэппса можно описать всего одной фразой — ни с чем пирожок. Такую характеристику ему дал автор Telegram-канала «Голос Мордора». Этот персонаж вроде бы выглядит профессиональным министром. Но если приглядеться, становится ясно: Шэппс не разбирается совершенно ни в чем и является ярчайшим примером представителя современных западных политических элит, указал блогер в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Кем только ни был мистер Шэппс! Министром транспорта, внутренних дел и даже модным министром энергетической безопасности и углеродной нейтральности.

По результатам работы вовсе несложно понять, каким министром был сей замечательный персонаж.

Транспортники регулярно бастуют, преступность растет бешеными темпами, а что касается энергетической безопасности, британцев просят не включать отопление, если будет холодно, но терпимо.

То есть от холода еще нельзя будет умереть. Хотя пенсионеры, экономящие свои пенсии, умирали в постелях от холода и до мистера Шэппса.

Но у него есть некоторые другие качества, которые полностью убирают весь негатив и делают его вполне себе достойным для главного защитника Соединенного Королевства.

Грант Шэппс — абсолютно управляемая фигура, которая, скорее всего, не имеет даже своего мнения. Идеальный андроид. В операционной системе хорошо прописаны законы робототехники Айзека Азимова, только слово «человек» там заменено на «хозяин».

Мистер Шэппс полностью подчинен актуальной повестке и не сдвинется от нее ни на миллиметр. Незадолго до своего назначения он даже посетил Украину. Видимо, это такой обязательный ритуал перед назначением на пост.

В поезде, который нес его от Киева к западной границе Украины, мистер Шэппс даже записал прочувствованное видео о том, как он любит и поддерживает эту страну. Но вот незадача — все свои красивые слова читал с бумажки, что очень хорошо заметно невооруженным взглядом.

Грант Шэппс не имеет никакого отношения к армии. Вообще. Бен Уоллес хоть когда-то был шотландским гвардейцем, но у Шэппса нет даже такого опыта. Но для типичного представителя современных западных элит такие мелочи совершенно неважны.

Мистер Шэппс с таким же успехом мог бы быть назначен на пост министра здравоохранения, сельского хозяйства или сношений с внеземными цивилизациями. И везде был бы одинаково успешен.

Но волею судьбы Грант Шэппс стал министром обороны. Надо понимать, что совершенно ничего не изменится, потому что личность болванчика на должности министра не решает вообще ничего.

Великобритания и дальше продолжит поддерживать Украину, давая ей разное железо, чтобы та могла хоть как-то продолжать конфликт. И когда мистера Шэппса сменит на этом посту какой-нибудь мистер Джонс, тоже ничего не изменится.

Система работает. А как называются ее шестеренки — не имеет никакого значения.