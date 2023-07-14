Эксклюзив 14 июля 2023, 12:44 Личная трагедия. У Бориса Джонсона обнаружились проблемы с памятью во время расследования его действий в период пандемии Блогер «Голос Мордора»: слава Бориса Джонсона должна смениться юридическими последствиями Flickr

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы забыл пароль от старого мобильного телефона, поэтому не смог предоставить данные комиссии по расследованию действий его правительства в период пандемии коронавируса. Чем занимался Джонсон во время распространения COVID-19, напомнил в тексте для «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Наломал дров

У Бориса Джонсона беда. Что-то с памятью его стало. Борис не может вспомнить элементарный то ли пароль, то ли ПИН к своему старому телефону, которым пользовался в служебных целях тогда, когда он сам и его правительство отважно противостояло коварной заморской заразе под названием ковид.

Насчет «отважно» — конечно же, сарказм, так как во время пандемии британское правительство наломало таких серьезных дров, что ими можно в течение нескольких лет отапливать всю Британию. Да и фан-клуб эксцентричного Бориса немного похудел, и многие его соратники, которые когда-то восхищались своим лидером, теперь первыми готовы плюнуть ему в лицо. Как говорили римляне — sic transit gloria mundi.

Только в данном случае слава должна смениться последствиями юридического характера, и сейчас проводится расследование на предмет действий правительства Джонсона во время пандемии.

Uerpear / Pxhere

Веселые вечеринки и сомнительные контракты

И есть что расследовать. Начиная от веселых вечеринок в резиденции Бориса в то самое время, как такое времяпрепровождение было строжайше запрещено всем британцам, до эпизодов коррупционного характера. Это понятно, что в демократических странах коррупции нет, но во время пандемии в Британии правительство заключало множество сомнительных контрактов и выгода шла явно не в британский бюджет.

Не амнезия, но тоже серьезно

И то, что может пролить свет на те события, спокойно себе лежит на накопителе старого iPhone Бориса Джонсона и хранится на сервере WhatsApp. Казалось бы, все очень просто и легко и следствие без проблем может узнать всю правду.

Но тут случилось непредвиденное — у Бориса Джонсона обнаружились проблемы с памятью. Не амнезия, конечно, но тоже серьезно. Не может он вспомнить код от телефона, вот хоть ты тресни.

Я уверен, что Борис сейчас ночами не спит, пытаясь вспомнить злополучный пароль, но никак не получается! У человека, можно сказать, личная трагедия происходит, а вы тут со своим следствием к нему лезете. Имейте уже совесть, джентльмены!