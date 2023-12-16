Эксклюзив 16 декабря 2023, 13:22 Либеральные взгляды не помогут. Российских иноагентов не приняли в Прибалтике Блогер «Голос Мордора»: российские «либералы» не прижились в Прибалтике РИА «Новости»

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Российские «пацифисты» и «либералы» восхищались правами человека и демократией в Прибалтике, но при переезде туда столкнулись с проявлениями русофобии. Оказалось, что власти Литвы ненавидят все русское настолько, что притесняют даже иноагентов. Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Долина* считают в Литве русским

Сдается мне, что следующей жертвой [пранкеров] Вована и Лексуса непременно станет кинокритик Антон Долин*. Хороший инфоповод уже имеется — у Антоши* в Литве не сработал паспорт «хорошего русского», и ему там отказали в ряде мероприятий, на которых он намеревался срубить себе немного денег.

Повод нашли замечательный — якобы компания, которая занималась производством фильма, что хотел представить Долин* — российская и является спонсором конфликта. Ну, то есть платит налоги в бюджет России. Не сработало и громкое имя японского режиссера (Хаяо Миядзаки — прим. ред).

Со вторым кинофильмом получилось еще смешнее — он от известного русофоба Сергея Лозницы и представляет некое исследование трагедии Бабьего Яра. Тут, возможно, все проще: в Литве есть собственный Бабий Яр, и вспоминать о нем очень сильно не любят.

Но на самом деле это все отговорки. Главная причина в том, что Антона Долина* считают в Литве русским. Считают, безусловно, ошибочно, но дело не в этом. Достаточно того, что Долин* долгое время жил в России, и его родным языком является русский. Тут уж совершенно неважно, насколько сильно ты демонстрируешь свою ненависть к «этой стране». У тебя уже есть клеймо, несмываемое, выжженное на лбу. И никакие либеральные взгляды или лютое заукраинство тебе не помогут.

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Судьба предателей

С этим уже столкнулись сотрудники печально известного ТВ-канала «Дождь»* *, которых прекрасно прокатили в соседней стране. И тоже за то, что русские. Русскость там очень условная, но это никого не интересует. Потому что идеологическая максима там — просто ненавидеть все не только русское, но и то, что хотя бы как-то связано с Россией.

И то, что под раздачу попадают наивные русские «пацифисты» и «либералы» — совершенно неудивительно.

В конце концов — поделом. Ведь сами так долго восхищались правами человека и демократией в прогрессивной европейской Прибалтике. Ставили ее в пример, обожали дышать «свободой» на берегах Балтийского моря, а вот им и дали подышать по полной. И ведь этот только начало. Там таких «пацифистов» полно. Вроде бы даже толстомордый [Леонид] Волков* сидит в Вильнюсе, и можно не сомневаться, что придут и за ним. Не работает «хорошая русскость» у этих ребят, хоть ты тресни.

А пранк с Долиным* я бы очень хотел услышать. Чтобы тот признавался в любви к нацистской Украине и рассказывал, как слал деньги на дроны для ВСУ. В надежде, что поймут и простят. Только тщетно, Антон*. И, в общем-то, это правильно. Такова уж судьба у предателей. И она ждет вас всех, господа «я против конфликта». Таких историй мы услышим еще очень и очень много.

* Антон Долин, Леонид Волков — признаны иноагентами.

** внесен Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов.