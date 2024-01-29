Мир 29 января 2024, 17:21 Летние провалы ВСУ связали с неготовностью к работе с западной техникой Foreign Affairs: ВСУ не смогли обслуживать танки Leopard в ходе контрнаступления Alexander Welscher / Global Look Press

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Провалы летнего контрнаступления украинских войск, на которое возлагали большие надежды, связаны с нехваткой вооружений, недостаточным обслуживанием западной военной техники и такой же подготовкой солдат. Об этом в своей колонке для издания The Foreign Affairs написал профессор Колумбийского университета Стивен Биддл.

Он напомнил, что Украина так и не добилась от США предоставления истребителей F-16, хотя называла их необходимым элементом для предстоящих атак. Кроме того, американцы не передали ВСУ достаточного количества ракет большой дальности ATACMS. Поэтому ВСУ пришлось вести сухопутную операцию с тем, что было в наличии.

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Полученные Украиной от Германии танки Leopard 2 показали хорошие результаты только в самом начале. После они начали массово выходить из строя из-за плохого обслуживания и невозможности провести ремонт.

«Как и все танки, Leopard 2 зависят от тесной координации действий общевойсковых подразделений с пехотой, артиллерией и инженерами. Чтобы выжить на поле боя, им требуется обширная вспомогательная инфраструктура. Украина оказалась неспособной это предоставить», — написал Биддл.

Автор добавил, что еще одним важным фактором стала недостаточная подготовка военных, которые прошли пятинедельное обучение в странах Запада. Он подчеркнул, что освоить все навыки современного противостояния за это время невозможно.

По мнению американского профессора, боевые действия на Украине показали, что в мире произошла военная революция.

Новые технологии сделали маневры более смертоносными. Главную роль стали играть беспилотники, спутниковая разведка и высокоточное оружие. Танки, истребители и ракеты, ранее занимавшие главные позиции, ушли на второй план. Поэтому в условиях нехватки нового вооружения нового контрнаступления Украины можно не ждать.

Страна уйдет в оборону и продолжит надеяться на западную помощь.

Начальник инженерных войск российской армии генерал-лейтенант Юрий Ставицкий оценил потери военной техники ВСУ в ходе контрнаступления в более чем 180 единиц. Он подчеркнул, что всего с начала проведения специальной военной операции удары российских войск уничтожили более 500 боевых машин противника.