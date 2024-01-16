Эксклюзив 16 января 2024, 21:34 Лесть в угоду американским хозяевам. Кому мешала надпись на стеле в Дрездене Блогер «Голос Мордора»: надпись на стеле в Дрездене убрали в угоду США Robert Michael / dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Со стелы в Дрездене убрали надпись о бомбардировках ВВС США и Великобритании в 1945 году. Город, пусть и немецкий, попросту казнили, хотя военных объектов в нем не было никаких. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», что Германия переняла опыт Японии, в какой-то момент «забывшей», кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Далее — его прямая речь.

В немецком Дрездене странным образом исчезла памятная надпись с каменной стелы, посвященная бомбардировкам города англо-американской авиацией в годы Второй мировой войны.

Многие знают про эти бомбардировки, когда за один день город превратили в руины. Несколько волн бомбардировщиков сбросили на Дрезден огромное количество бомб, в том числе и зажигательных.

Вспыхнувшие пожары превращались в огненные бури, в которых заживо сгорали жители города. Число погибших не просто сопоставимо, а даже больше, чем погибло в Хиросиме.

Понятно, что это была нацистская Германия, которая принесла миру огромные бедствия, и шла война между Добром и Абсолютным злом. Но в Дрездене не было военных объектов, и, по сути, город просто казнили.

Немцы помнили это десятилетиями. Но переписывание истории не щадит никого. Тем более что Германия является оккупированной страной, а оккупантов обижать нехорошо.

И в один прекрасный момент надпись просто исчезла. Кстати, многие в городе возмутились. Власти, которые этого явно не ожидали, поспешили оправдаться, что это всего лишь временно, якобы памятник будут реконструировать.

Хотя те, кто его видел, прекрасно понимают, что реконструировать там просто нечего. Скорее всего, это даже не давление хозяев, а просто инициатива местной власти, которая хотела польстить тем самым американским хозяевам. Все-таки момент в истории сложный и неоднозначный, и такое пятно надо бы убрать.

К слову, в Японии этим занимаются давно и успешно. Каждый год проходят памятные мероприятия в Хиросиме и Нагасаки, но никто не вспоминает, кто же сбросил на них атомные бомбы. Просто кто-то сбросил. Может, вообще такое природное явление — как цунами.

Теперь, похоже, очередь дошла и до немцев. Тем более что Германии подсунули нового страшного врага с Востока, с которым бундесвер даже готовится воевать. А США — ближайший «союзник». Зачем ворошить тяжелое прошлое?

Зато я не удивлюсь, если в Берлине появится памятная надпись о героических защитниках города и его варварском штурме Красной армией. В конце концов, немцев давно уже ведут именно к этой парадигме.

И похоже, что иммунитет у немцев просто куда-то испарился.