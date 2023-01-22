Мир 22 января 2023, 22:30 Лазейка для россиян с темным прошлым. Почему США могут отказать Израилю в безвизе Политолог Станкевич: Израиль может ужесточить правила выдачи гражданства россиянам Unsplash

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Американские чиновники попросили власти Израиля предоставить разъяснения по поводу процедуры выдачи израильского гражданства. Страна претендует на безвизовый режим с США, но американцы боятся, что он станет лазейкой для россиян с проблемным прошлым. Израиль действительно может ужесточить правила въезда в страну и получения документов, так как к власти пришло ультраправое правительство, имеющее свое отношение к вопросу репатриации.

Программа открытых границ

Потомки евреев могут переехать в Израиль и получить гражданство при соответствии определенным условиям. Этот процесс называется репатриацией, то есть возвращением на Родину. Бывший премьер страны Яир Лапид считал репатриацию благословением для Израиля, так как она вносит огромный вклад в развитие экономики и культуры страны. Но осенью 2022 года правительство сменилось.

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Сейчас израильские власти ведут переговоры с американцами о включении страны в программу освобождения от визового режима. В ближайшие дни США должны опубликовать данные о проценте израильтян, которым отказали в предоставлении документов. Если уровень будет ниже 3%, то Израиль смогут принять в программу.

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Американцы опасаются, что это откроет дорогу в США россиянам с проблемным прошлым, написал израильский новостной портал Ynet. Представители США попросили от Израиля разъяснений, касающихся процедуры выдачи гражданства и процесса установления личности приезжающих из России.

РИА «Новости»

«Озабоченность американцев в основном касается олигархов, бизнесменов, а также лиц с судимостью. Не исключено, что они также опасаются проникновения шпионов в США, которые воспользуются безвизовым режимом для израильтян», — уточнили журналисты.

Если американцы одобрят безвиз для Израиля, то программа заработает уже осенью 2023 года.

Проверка на двойные намерения

Как отметил в разговоре с «360» политолог и независимый эксперт Сергей Станкевич, в Израиле к власти пришло новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Теперь всем заправляет ультраправая коалиция.

«У нее особые требования к репатриации. Она вполне может среагировать на этот сигнал из Вашингтона и ужесточить допуск в страну. Соединенные Штаты неслучайно именно сейчас обратились. Они учитывают чувствительность правительства Нетаньяху к такого рода сигналам на эту тему и вполне могут рассчитывать на какую-то выгодную для себя реакцию», — пояснил эксперт.

Некоторые россияне действительно получают израильское гражданство, чтобы потом попасть в США. Для такой ситуации в американском сленге есть понятие double intense, то есть «двойное намерение».

«Это когда официально заявляют намерение воссоединиться с исторической Родиной, a скрытое намерение — поехать в Соединенные Штаты. Вот проверка на двойное намерение будет, скорее всего, существенно усилена», — предположил Станкевич.

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При этом требования к тем, кто уже получил документы Израиля и переехал, ужесточать не станут.

«Если решение принято и статус репатриантам предоставлен, то аннулировать его можно, только если что-то очень существенное вскроется. Например, какой-то обман в представленных документах», — отметил политолог.

По словам Станкевича, для России спор между Израилем и США не имеет существенного значения, поэтому реакции на запрос американских властей ждать не стоит.

Репатриация под угрозой

Для россиян могут не только ужесточить проверку, но и вовсе оставить без права на репатриацию. Правительство Нетаньяху выступает за лишение возможности репатриации внуков евреев.

«Одно из их основных коалиционных требований — отмена параграфа о внуках в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию», — пояснял ранее РИА «Новости» член общественного совета Российского еврейского конгресса Эли Гервиц.

Он подчеркивал, что новые правила могут ударить по десяткам тысяч выходцев из стран бывшего СССР.

По информации Еврейского агентства «Сохнут», в 2022 году в Израиль репатриировались порядка 70 тысяч человек из 95 стран. Такое количество оказалось в 2,4 раза больше, по сравнению с 2021 годом, сообщал портал YidInfo. Так много людей не перебирались в Израиль последние 23 года. Из России переехали 37 364 человека.

Гервиц советовал поторопиться с получением гражданства тем, «кто не еврей по маме», так как возможность может исчезнуть очень скоро.