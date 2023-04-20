Мир 20 апреля 2023, 16:07 Лавровый венец УПЦ. Силовики помогают раскольникам отобрать главную православную обитель на Украине Историк Бычков: УПЦ едва ли удастся отстоять Киево-Печерскую лавру с помощью верующих РИА «Новости»

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Страсти по Киево-Печерской лавре набирают обороты. Верующие Украинской православной церкви пытаются отстоять обитель, в то время как на помощь их оппонентам приезжают вооруженные полицейские. Многие священники уверены: властям не стоило вмешиваться в дела канонического права.

Лавру в Киеве «заминировали»

Утром 20 апреля прихожан не пустили в Киево-Печерскую лавру: силовики получили сообщение, что она заминирована. На место прибыли полиция и пожарные, а также взрывотехники с собаками. Они осмотрели даже собственные автомобили. Спустя час оцепление сняли, верующих пустили на богослужение.

Днем ранее вооруженные полицейские ворвались на территорию лавры и попытались закрыть вход в ее помещения. Однако верующие УПЦ преградили им путь: с иконами в руках прихожане пели пасхальный тропарь «Христос воскресе».

Однако комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины смогла попасть в Нижнюю лавру. По указанию чиновников рабочие срезали болгарками замки. Были опечатаны галерея и часть 39-го корпуса, в котором находились люди.

Священник, запертый в 39-м корпусе Киево-Печерской лавры / Telegram

Страсти вокруг лавры

Украинские раскольники пытались отбить себе Киево-Печерскую лавру с момента распада СССР. Было очевидно, что монастырский ансамбль всегда будет привлекать верующих, ведь там покоятся мощи многочисленных святых, включая Нестора Летописца и даже Ильи Муромца.

Власти не хотели идти на откровенный конфликт с обеими Церквями. Поэтому в 1990 году лавру уже независимой Украины внесли в список памятников архитектуры Всемирного наследия ЮНЕСКО, сделав музеем-заповедником. Часть монастыря успели передать в аренду Украинской православной церкви.

Представители Православной церкви Украины неоднократно пытались силой отбить монастырь, но до некоторых пор терпели поражение. Кроме того, в глазах православных всего мира они оставались раскольниками. Однако с 2014 года ситуация начала меняться в худшую строну.

Все, что было связано с Россией, — язык, культура и вера — откровенно демонизировалось. В январе 2019-го патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос — свидетельство, легализовавшее ПЦУ.

Руководство Украинской православной церкви словно не желало замечать опасных и сильных врагов. Наместник лавры не только позволял себе нарушения договора аренды памятника истории, но и не стал переоформлять документы, разрешающие братии находиться в стенах монастыря.

Это стало поводом для выселения монахов — правда, говорить об этом вслух священноначалие УПЦ не стало. Зато верующих громко призвали защитить святыню. Заступничество паствы помогло мало: лаврой уже управляет архимандрит ПЦУ Авраамий.

Пастыри разбежались

Писатель и публицист, доктор исторических наук Сергей Бычков в разговоре с «360» отметил, что Украинской православной церкви едва ли удастся с помощью верующих отстоять Киево-Печерскую лавру. Тем более что все епископы разбежались, то есть прихожане остались без пастырей.

Митрополит Павел, наместник монастыря, под арестом. Митрополит Онуфрий неизвестно где и что делает. Остальные ближайшие его сотрудники, два митрополита — управделами Антоний и «министр иностранных дел» УПЦ Мелетий — тоже непонятно где, их не видно и не слышно. Сергей Бычков

Бычков добавил, что в восьми из 20 с лишним областей Украины местные власти уже законодательно запретили Украинскую православную церковь. Похоже, этот процесс энтропии уже вряд ли получится остановить.

Все в руках Божьих

Священник, глава патриотического клуба «Пересвет» Константин Харитонов напомнил в разговоре с «360», что репрессии против священников и верующих УПЦ начались на Украине довольно давно.

Удастся ли Украинской православной церкви отстоять Киево-Печерскую лавру? Все это в руках Божьих. Константин Харитонов

Люди, несмотря ни на что, выходят на защиту лавры только с молитвами, иконами и крестами, тогда как против них выставляют вооруженных полицейских.

Верующие, которые пришли на защиту Киево-Печерской лавры

Государству не стоит вмешиваться

Православный священник Сергей Сеньчуков, напротив, отметил, что разговоры о репрессиях против представителей УПЦ надуманны. На деле есть большие сложности в отношениях между государством и Украинской православной церковью.

Определенным структурам выгодно посеять рознь в украинском народе. Но не стоит считать, что отношение к Украине как таковой отличается у верующих УПЦ и верующих ПЦУ или греко-католиков. Все люди одинаковы. А вопросы канонического права — это немножко о другом. Сергей Сеньчуков

Сеньчуков добавил, что государство вообще не должно как-то особенно поддерживать и выделять ни одну из конфессий, существующих в стране. К тому же речь идет именно о внутрихристианских, православных, различиях.

«Каноническое право не имеет никакого отношения к государству. Это касается и Украины, и России, и Белоруссии, и кого угодно. Вот Молдова нашла, например, возможность дать существовать и бессарабской метрополии Румынской церкви, и Молдавской церкви Московского патриархата. Прекрасно живут, никто никого не преследует», — подытожил священник.