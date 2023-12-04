Мир 04 декабря 2023, 18:32 Рука Кремля в небесах? Латыши захотели запретить новогодние салюты по московскому времени Журналист Авва назвал празднование Нового года по Москве в Латвии формой фронды Unsplash

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«Свободная Европа» вновь во всей красе продемонстрировала, что та самая свобода, а за компанию общечеловеческие ценности и здравый смысл заканчиваются для нее там, где начинается Россия. Законодатели в Латвии, конкретнее — в Огрском самоуправлении, решили запретить местным жителям запускать новогодние фейерверки до полуночи — чтобы никто не решил встретить 2024 год вместе с Москвой. Как и почему местным властям пришла в голову такая светлая мысль, узнал «360».

Вместо «райского сада» — деревня дураков

Да, оказывается, праздничные салюты, которые у нас начинают греметь по всем дворам аж за несколько часов (а то и дней, правда?) до долгожданного праздника, вызывают у законодателей Латвии большие опасения.

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Страшно переживают депутаты в латышских городах: нет ли в желании полюбоваться огненными хризантемами в ночном небе руки Кремля?

Новогодняя елка в Огре, Латвия, 2021 год /Edijs Palens/XinHua / Global Look Press

Кто ищет, тот всегда находит. В городе Огре, по данным переписи населения за 2022 год, живет примерно 17,5% русских. По забавному совпадению, местные власти заметили, что часто фейерверки начинают грохотать не в полночь, а в 23:00 по местному времени. Что совпадает — правильно! — с полуночью в Москве!

Использование пиротехнических изделий начинается в новогоднюю ночь уже в 23:00, что свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества. Из пояснительной записки к законопроекту

Взволновались латышские законотворцы-патриоты (а если серьезно, просто националисты) и придумали самый надежный способ обезопасить граждан от коварного российского влияния: предложили запретить любые салюты вплоть до полуночи и после часа ночи по местному времени.

С желающих ослушаться запрета в Огре предложили взимать административный штраф: с физических лиц — от 35 до 350 евро (примерно до 35 тысяч рублей), с юридических — до 1400 евро.

Как же будут с помощью фейерверков выявлять политически несознательных жителей Огре? Вероятно, по парковым площадкам и дворам всю новогоднюю ночь станут курсировать самые неудачливые полицейские, которые будут подрываться на слишком ранние и слишком поздние хлопки салютов, чтобы искать нарушителей.

Салюторусофобия как симптом

«360» пообщался с экспертами по безудержной прибалтийской русофобии, и те пришли к схожим выводам. Шизофренические законотворческие экзерсисы Латвии для них — лишь признак общей проблемы.

Политолог Анна Богачева отметила, что во всех смыслах маленькие, даже по меркам ЕС, Латвия, Литва и Эстония очень хотят продемонстрировать лояльность и приверженность общей русофобской «политике партии». Для этого они готовы вымарать из своей истории любые позитивные проявления советского прошлого, демонизируя и утрируя все происходившие ранее события. Сомнительные законы созданы как раз для этого.

Новый год — 2021 в Огре, Латвия / Edijs Palens / XinHua / Global Look Press

«При инициировании запрета можно было сослаться на вопросы безопасности, общественного порядка, на экономию пиротехнических средств, но так как единственная цель такой инициативы — очередной раз показать свое недовольство всем русским, то и ситуация выглядит максимально комично», — подчеркнула Богачева.

Латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва заметил, что потерявшая все берега прибалтийская русофобия имеет глубокую историю.

Русские в Латвии, по его словам, могли напомнить о своем существовании лишь дважды в году: 9 Мая и на Новый год. Памятники советским освободителям в республике сносят, чтобы возложить цветы было некуда. Теперь взялись за салюты.

Это было для русской общины Латвии формой протеста, методом легальной фронды. Вы лишили нас избирательных прав, наши политические интересы не представлены, мы имеем ограничения в экономической и социальной сфере, но здесь мы показываем свое несогласие! И в русской Риге празднование Нового года по московскому времени, самодельные салюты, особенно в спальных русских районах, таких как Пурвциемс, Плявниеки, Иманта, — это было всегда демонстрацией, что Латвия — наша земля.

Мини-маховик репрессий по-европейски

Оба эксперта согласились, что пороху у Латвии на полноценные гонения на русских пока все-таки маловато.

Вадим Авва предположил, что достаточно ограниченная в возможностях полиция Латвии ограничится несколькими показательными арестами таких же неудачливых нарушителей. Против них проведут карательный процесс и заодно пополнят бюджет деньгами от штрафов.

Доказывать, что люди просто хотели праздника, а не поддерживали Россию, никто не будет.

Определения «государства-агрессора» нет ни в уголовном кодексе Латвии, ни в международном праве, нет решений судов о признании России «государством-агрессором». Есть резолюция Европарламента, не имеющая юридической силы. Это политическая резолюция, которая не должна работать в правовом поле. Но в случае нацистских реваншистских коричневых режимов она работает. Вадим Авва

Богачева согласилась, что если «антисалютная» инициатива перейдет в закон, то его исполнение ограничится одним-двумя публичными случаями и затухнет.

Новый год в Огре, Латвия, 2021 год / Edijs Palens / XinHua / Global Look Press

«Дело тут не столько в доказательной базе, сколько в реакции общества: вряд ли латвийские власти захотят быть посмешищем в глазах собственных граждан, а также делать очередной подарок „российской пропаганде“», — заключила политолог.