Мир 09 марта 2023, 23:11 Лакомый кусок. Приднестровье приглянулось Украине из-за складов с советскими боеприпасами Политолог Донцов: целью Украины в Приднестровье может быть склад с боеприпасами в Колбасне Simon Infanger / Unsplash

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Министерство государственной безопасности Приднестровья 9 марта сообщило о предотвращении теракта. По данным силовиков, преступление готовили шесть человек по заказу СБУ. Злоумышленники собирались совершить покушение на ряд должностных лиц, среди которых мог быть и глава ПМР Вадим Красносельский. Политолог Никита Донцов рассказал «360», что Украина может разжечь в соседнем государстве конфликт, чтобы отвлечь внимание России и восполнить «снарядный голод» за счет складов с боеприпасами в селе Колбасна.

Теракт не удался

О задержании преступной группировки в Приднестровье стало известно 9 марта. В министерстве государственной безопасности рассказали, что подозреваемые уже начали давать признательные показания, а правоохранительные органы возбудили против них уголовные дела по нескольким статьям (о приготовлении к теракту, госизмене, шпионаже и другим).

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В ходе допросов силовики выяснили, что организацией преступления занимались шесть человек. Основные указания давали двое кураторов СБУ — Александр и Максим. Они же финансировали злоумышленников. В группировке у каждого была своя роль. Были в ней те, кто следил за чиновниками и собирал информацию, а также ответственные за техническую часть — покупку автомобиля и сборку взрывных устройств.

Президент раскрыл детали

В связи с предотвращенным терактом к жителям ПМР обратился президент республики Вадим Красносельский. Видеообращение опубликовали на YouTube-канале «Первый Приднестровский».

«Данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины <…> Атака была направлена на прямую ликвидацию должностных лиц нашей республики», — подчеркнул Красносельский.

Он добавил, что среди задержанных один оказался ранее судимым за вооруженный разбой гражданином Приднестровья, а остальные прибыли в республику под видом украинских беженцев. Они планировали совершить преступление общеопасным способом, взорвав начиненное болтами и гайками устройство на оживленной улице Тирасполя. Рядом с предполагаемым местом теракта находятся магазины и школа.

Вадим Красносельский призвал жителей республики не видеть в каждом украинском беженце потенциального преступника. По словам президента, большинство покинувших Украину людей прибыли в Приднестровье в поисках мирной жизни.

К Приднестровью подтянулись ВСУ

Это не первый случай, когда Украина оказывается в центре внимания в Приднестровье. Вечером 23 февраля Минобороны России сообщило, что ВСУ начали подготовку для вторжения на территорию республики. По данным министерства, украинские военные сосредоточили живую силу и технику недалеко от границы. В ведомстве уточнили, что возможной целью может быть российский миротворческий контингент, развернутый в стране. На возможную провокацию ВСУ пообещали адекватный ответ со стороны ВС России.

Отреагировал на обострение ситуации и МИД. Там предупредили США, страны Запада и Украину о том, что Россия защитит своих граждан, проживающих в Приднестровье.

В Минобороны Молдавии сочли, что реальной угрозы со стороны ВСУ нет. Граждан страны призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. А вот пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк признала — страна действительно сосредоточила свои войска вдоль всей границы с ПМР. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в регионе специально нагнетают обстановку — украинская сторона может прибегнуть к провокации с использованием радиоактивных материалов. Она добавила, что РФ предостерегает власти Украины и их западных союзников от действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей.

РИА «Новости»

Румынии навязали конкуренцию

Украина уже много лет «посматривает» на Молдавию и Приднестровье, рассказал политолог Никита Донцов.

«Во-первых, они граничат, во-вторых, есть достаточно высокая общность у населения, и Украина еще в лучшие свои времена всегда хотела влиять на Молдавию и на Приднестровье, конкурировала с Румынией в этом вопросе», — напомнил специалист.

По его словам, после государственного переворота 2014 года Украине на время пришлось отказаться от подобных амбиций, потому что страна просто не могла удовлетворить такие запросы. Однако вскоре ситуация изменилась.

«Сейчас мы видим, что этот воинствующий режим, который сейчас находится у власти на Украине, решил, что им своих проблем, вероятно, мало, и захотели вмешаться в дела Молдавии», — подчеркнул Донцов.

РИА «Новости»

Отвлечь внимание и захватить боеприпасы

Собеседник «360» выразил уверенность, что Украина рассматривает Приднестровье как точку дополнительного напряжения. По его словам, власти могут ожидать какой-либо удар с этого направления, но Россия не станет разыгрывать эту карту. К тому же ПМР находится не так много российских военных, группировку явно нельзя назвать ударной.

«Вероятно, украинской целью является небезызвестный склад в селе Колбасна, в котором с советских времен находится огромное количество боеприпасов, которые сейчас в условиях снарядного голода Украины для них было бы очень востребовано получить», — предположил Никита Донцов.

Он напомнил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается для ВСУ не самым удачным образом. Прямо сейчас там несколько точек напряжения, в которых Украина терпит поражения, поэтому в ее интересах создать еще одну — в неожиданном для России месте, добавил специалист.

«Создать напряжение, чтобы нам пришлось отвлечься, перебросить часть своих сил и ресурсов на поддержку Приднестровья, например. Надеюсь, что в итоге эта карта тоже не будет реализована. Хотя мы видим для этого все предпосылки», — отметил политолог и напомнил, что ВСУ стянули к границам с ПМР военный контингент.

По словам Донцова, вероятность провокаций со стороны Украины все же есть, но он надеется, что власти страны все же не станут реализовывать такой сценарий.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высказался о возможности вмешательства страны в ситуацию вокруг Приднестровья. По его словам, власти рассмотрят вопрос в случае поступления подобного обращения от президента Молдавии Майи Санду.